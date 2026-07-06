Investigan la quema que originó el fuego en un basural clandestino en el que había gomas y bidones

En las últimas horas se conocieron detalles del voraz incendio desatado en cercanías de la Central Termoeléctrica sobre la ruta provincial 191, que permiten contar con información sobre el origen y las consecuencias del siniestro.

El Jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios, Edgardo Epelde, reveló que el operativo demandó el esfuerzo de cuatro dotaciones en un escenario que calificó como un "incendio complicado por la magnitud y por tener poco ingreso al lugar".

El siniestro, que inicialmente fue reportado como un quema de pastizales, resultó ser un foco generalizado de grandes proporciones asentado sobre un basural clandestino. Al arribar al predio, los servidores públicos se encontraron con un panorama crítico en un perímetro de 200 por 200 metros colmado de elementos altamente inflamables. "Salimos por un incendio de campo y cuando llegamos la primera dotación se encontró con este gran incendio que se desarrollaba en un monte de eucaliptos y de árboles, un círculo de 200 por 200 que usaban como un lugar de desechos, con cubiertas, bidones, desechos plásticos. Mucho material combustible y el fuego era generalizado", detalló Epelde al programa "Equipo de Radio".

Ante el riesgo ambiental y la presencia de materiales desconocidos, los bomberos debieron modificar la estrategia tradicional de extinción para resguardar la seguridad del personal, decidiendo no atacar directamente el epicentro de las llamas. Al respecto, el jefe del cuerpo activo explicó que "el incendio en donde era lo tuvimos que dejar prendido, porque se requería mucho personal, muchas horas y mucha cantidad de agua", y advirtió sobre el peligro latente en el lugar al señalar: "No sabíamos incluso de qué eran los bidones, que podían haber contenido productos tóxicos".

Por este motivo, el trabajo de las cuatro dotaciones se abocó exclusivamente a salvar las plantaciones vecinas y la infraestructura de la termoeléctrica, rodeadas por un entorno combustible que amenazaba con empeorar la situación. "Lo nuestro fue abocarnos a cortar la propagación. De un lado teníamos un rastrojo de maíz que daba a la termoeléctrica, y del otro lado un campo de maíz que estaba sin trillar", puntualizó el director del operativo, quien además remarcó las dificultades geográficas para trabajar en la zona, debido a que tuvieron que "pasar por dos o tres campos" cuando las llamas ya habían avanzado "unos quinientos o seiscientos metros más hacia un monte de eucaliptos cortado".

En cuanto a las causas del hecho, la investigación apunta a una negligencia humana vinculada a tareas de desmonte y a una falsa sensación de control por parte de los responsables del campo. De acuerdo a lo manifestado por Epelde, en el predio "estuvieron desmontando un monte de eucaliptos muy grande, se llevaron los troncos y prendieron las ramas". Asimismo, confirmó que existió un aviso previo que impidió una intervención temprana de la fuerza: "Una hora antes nos habían llamado y cuando íbamos nos dijeron que no fuéramos porque era una quema controlada".

Por último, el jefe de Bomberos Voluntarios lanzó un duro llamado a la reflexión comunitaria sobre los peligros de iniciar fuego en el actual contexto climático regional. "La gente no toma conciencia cuando prende basura, ramas, las características del tiempo, con el pasto seco por las heladas y que propaga rápidamente el fuego", concluyó.