Indignación de vecinos de Gobernador Castro tras un brutal hecho de violencia: la secuencia completa (Video)

El concejal y referente de "San Pedro Puede", Ariel Rey, asistió este martes a la Casa Rosada para participar del acto oficial de asunción de Diego Santilli como nuevo Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, en lo que representa un fuerte respaldo político en el inicio de la nueva gestión nacional. El legislador sampedrino formó parte de la comitiva de dirigentes que acompañó al flamante funcionario en el Salón Blanco de la sede gubernamental, donde se desarrolló la ceremonia de jura. El nombramiento de Santilli abre un nuevo organigrama en el Gobierno central, con el objetivo de coordinar las políticas públicas y consolidar los lazos territoriales con las distintas secciones de la provincia de Buenos Aires.