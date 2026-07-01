Indignación de vecinos de Gobernador Castro tras un brutal hecho de violencia: la secuencia completa (Video)
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Un joven de 24 años, identificado como Federico Julián Arévalo, permanece internado en observación tras haber sido víctima de un violento ataque grupal en la localidad de Gobernador Castro. El episodio, ocurrido durante la tarde de este martes, quedó registrado en una filmación que comenzó a circular públicamente en las últimas horas.
De acuerdo con la información suministrada por los vecinos, el hecho se produjo en las inmediaciones de la plaza principal de la localidad. En ese lugar, Arévalo se encontraba junto a su pareja, Rebeca Corvalán, de 20 años, a la espera de un colectivo de línea, cuando ambos fueron sorprendidos por un grupo integrado por al menos cuatro personas.
Previamente, de acuerdo a lo relatado por habitantes del lugar, habían ingresado a una vivienda cercana.
Según el relato que la propia víctima brindó ante los efectivos de seguridad, los agresores los atacaron utilizando palos y armas blancas, para luego darse a la fuga tras concretar la agresión. La secuencia del hecho fue captada por testigos presenciales a través de un video que se difundió rápidamente por redes sociales y medios vecinales.
Respecto al estado de salud del agredido, el jefe de la Guardia del Hospital local confirmó que Arévalo presenta una herida cortante en uno de sus antebrazos. Por este motivo, el paciente continúa alojado en el centro asistencial bajo evaluación médica y en estado de observación por parte de los profesionales de la salud.
En el plano judicial, si bien inicialmente no se había radicado una denuncia formal por parte de los damnificados, el personal policial inició las actuaciones correspondientes de oficio al tomar conocimiento de lo sucedido. Posteriormente, el joven herido instó la acción penal, lo que derivó en la carátula de la causa como "lesiones leves". La investigación penal quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 7 de San Pedro, desde donde se ordenaron las primeras diligencias para identificar a la totalidad de los autores del ataque.
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones