Ariel Rey participó en el acto de asunción de Diego Santilli como Jefe de Gabinete

El concejal y referente de "San Pedro Puede", Ariel Rey, asistió este martes a la Casa Rosada para participar del acto oficial de asunción de Diego Santilli como nuevo Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, en lo que representa un fuerte respaldo político en el inicio de la nueva gestión nacional.

El legislador sampedrino formó parte de la comitiva de dirigentes que acompañó al flamante funcionario en el Salón Blanco de la sede gubernamental, donde se desarrolló la ceremonia de jura. El nombramiento de Santilli abre un nuevo organigrama en el Gobierno central, con el objetivo de coordinar las políticas públicas y consolidar los lazos territoriales con las distintas secciones de la provincia de Buenos Aires.

Tras finalizar el acto protocolar, Rey utilizó sus canales oficiales de comunicación para expresar su apoyo al nuevo titular de la Jefatura de Gabinete. "Gran responsabilidad la que tenés por delante, Diego. Sé que estás a la altura. Hoy estuve en la Casa Rosada acompañando al Colo en su asunción como Jefe de Gabinete de la Nación", manifestó el concejal bonaerense.

Asimismo, el referente del vecinalismo articulado con sectores de la oposición remarcó la importancia de la coyuntura política y social del país de cara al mediano plazo. "Se viene una etapa de enormes desafíos para la Argentina, y también mucho trabajo para seguir construyendo el país que queremos. Felicitaciones, Diego Santilli. A seguir adelante", concluyó el edil.

Fuentes cercanas al espacio local señalaron que la presencia de Rey en Balcarce 50 ratifica la inserción de la dirigencia de San Pedro en las mesas de discusión del armado provincial y nacional, orientando las gestiones a la futura articulación de programas para el distrito de la segunda sección electoral.