Independencia venció a La Josefa en la ida de la Copa de Clubes y buscará coronarse en San Pedro

El Consorcio de Gestión del Puerto San Pedro confirmó el inicio de las obras de dragado de mantenimiento en el vaso portuario. Esta intervención resulta clave para asegurar la operatividad de la terminal bonaerense y garantizar la seguridad en las maniobras de ingreso y egreso de los buques mercantes. Como parte del protocolo para dar marcha a las tareas, la empresa adjudicataria Dragados Argentinos DASA S.A. completó las presentaciones formales ante la Prefectura Naval Argentina. Entre estas acciones se incluyó la solicitud para determinar la profundidad previa del vaso y la notificación formal del inicio de las actividades, bajo la correspondiente autorización de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación. El plan de trabajo estipula la remoción de un volumen aproximado de 100.000 metros cúbicos de sedimentos. Para esta tarea se desplegó la draga DASA I, la cual se encargará de la extracción, mientras que el material obtenido será refulado en el sector de vuelco que...
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Independencia dio un paso fundamental en sus aspiraciones de quedarse con el primer torneo regional para el fútbol de la región en cuatro décadas. Este domingo se impuso como visitante por 2 a 0 ante La Josefa en la final de ida de la Copa de Clubes, en un encuentro disputado en el estadio de Villa Dálmine, en la ciudad de Campana.
El conjunto sampedrino destrabó el marcador a los 40 minutos de la primera etapa gracias a la definición de Fabricio Sacca. En el inicio del complemento, cuando transcurrían 9 minutos de la segunda etapa, Gastón Abaca estiró la ventaja para sellar el 2 a 0 definitivo que le permite al equipo retornar con un panorama muy favorable.
La serie de la gran final regional se definirá en el Estadio Municipal de San Pedro el próximo fin de semana.
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones