Independencia venció a La Josefa en la ida de la Copa de Clubes y buscará coronarse en San Pedro

Independencia dio un paso fundamental en sus aspiraciones de quedarse con el primer torneo regional para el fútbol de la región en cuatro décadas. Este domingo se impuso como visitante por 2 a 0 ante La Josefa en la final de ida de la Copa de Clubes, en un encuentro disputado en el estadio de Villa Dálmine, en la ciudad de Campana.

El conjunto sampedrino destrabó el marcador a los 40 minutos de la primera etapa gracias a la definición de Fabricio Sacca. En el inicio del complemento, cuando transcurrían 9 minutos de la segunda etapa, Gastón Abaca estiró la ventaja para sellar el 2 a 0 definitivo que le permite al equipo retornar con un panorama muy favorable.

La serie de la gran final regional se definirá en el Estadio Municipal de San Pedro el próximo fin de semana.