Comenzó el dragado del acceso al puerto de San Pedro

El Consorcio de Gestión del Puerto San Pedro confirmó el inicio de las obras de dragado de mantenimiento en el vaso portuario. Esta intervención resulta clave para asegurar la operatividad de la terminal bonaerense y garantizar la seguridad en las maniobras de ingreso y egreso de los buques mercantes.

Como parte del protocolo para dar marcha a las tareas, la empresa adjudicataria Dragados Argentinos DASA S.A. completó las presentaciones formales ante la Prefectura Naval Argentina. Entre estas acciones se incluyó la solicitud para determinar la profundidad previa del vaso y la notificación formal del inicio de las actividades, bajo la correspondiente autorización de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación.

El plan de trabajo estipula la remoción de un volumen aproximado de 100.000 metros cúbicos de sedimentos. Para esta tarea se desplegó la draga DASA I, la cual se encargará de la extracción, mientras que el material obtenido será refulado en el sector de vuelco que ya fue autorizado de manera oportuna, respetando las normativas técnicas y ambientales que rigen este tipo de operaciones.

El inicio de las operaciones operativas representa la culminación del proceso administrativo que se puso en marcha con la Licitación Pública Nº 01/2026. Los sobres de dicha convocatoria se abrieron el pasado 14 de mayo en las instalaciones del Consorcio de Gestión, instancia en la que se evaluaron dos propuestas económicas antes de definir la adjudicación definitiva a la firma DASA.

Para la terminal de San Pedro, el sostenimiento de este dragado de mantenimiento es una acción de carácter estratégico. Las autoridades portuarias destacaron que las tareas permitirán conservar las condiciones óptimas de navegabilidad, mejorar el rendimiento logístico de los muelles y ofrecer una mayor previsibilidad a los actores del comercio exterior, consolidando el perfil competitivo del puerto y su impacto en la economía de la región.