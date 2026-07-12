Con técnico y 7 jugadores sampedrinos, la selección ABZC fue campeón zonal y clasificó al Provincial

Con el aporte fundamental de los jugadores del Club Náutico San Pedro, la selección U15 de la Asociación de Básquetbol Zárate Campana se consagró campeón del torneo Zonal y clasificó al Provincial.  El equipo dirigido por Samuel Panatteri contó en el plantel con 7 jugadores del equipo Celeste de la categoría Cadetes, que se encuentra en las instancias finales del Provincial de Clubes y ganó la primera fase del Torneo Federal de la CAB. 

Independencia campeón de la Copa de Clubes


Independencia F.C. se consagró campeón de la Copa de Clubes tras vencer este domingo por 2 a 1 a La Josefa de Campana en el Estadio Municipal. 

El equipo sampedrino se quedó con el torneo organizado por la Federación Norte de Fútbol con un global de 4 a 1, tras imponerse en la ida como visitante por 2 a 0. 

Los dos goles del campeón fueron conquistados por Fabricio Saccá (que también había anotado en Campana), mientras que Néstor Migueles descontó para el conjunto visitante. 

Se trata del primer título regional obtenido por el fútbol sampedrino después de más de cuatro décadas. 