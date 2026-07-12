Independencia campeón de la Copa de Clubes

Independencia F.C. se consagró campeón de la Copa de Clubes tras vencer este domingo por 2 a 1 a La Josefa de Campana en el Estadio Municipal.

El equipo sampedrino se quedó con el torneo organizado por la Federación Norte de Fútbol con un global de 4 a 1, tras imponerse en la ida como visitante por 2 a 0.

Los dos goles del campeón fueron conquistados por Fabricio Saccá (que también había anotado en Campana), mientras que Néstor Migueles descontó para el conjunto visitante.

Se trata del primer título regional obtenido por el fútbol sampedrino después de más de cuatro décadas.



