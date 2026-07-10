Identifican y aprehenden a un joven de 21 años por dañar semáforos céntricos durante los festejos por el triunfo de Argentina

Tras los festejos por el triunfo futbolístico de Argentina ante Egipto, el personal del Gabinete Criminológico de la Comisaría de San Pedro logró identificar y aprehender a un joven de 21 años acusado de provocar daños en el sistema de semáforos de la zona céntrica de la ciudad.

El hecho se originó cuando un grupo de personas se subió a las estructuras de las señales viales durante las celebraciones. Esta acción provocó la interrupción inmediata del servicio y generó diversas fallas electrónicas en los dispositivos urbanos.

A raíz de los inconvenientes detectados, las fuerzas de seguridad iniciaron una investigación que incluyó el análisis exhaustivo de los registros fílmicos provistos por el Centro de Monitoreo municipal. Asimismo, los efectivos realizaron un pormenorizado relevamiento de las publicaciones realizadas en distintas redes sociales, herramientas que resultaron claves para determinar la identidad del principal sospechoso.

Con los datos obtenidos, la policía procedió a la aprehensión del imputado en la vía pública. En el caso tomó intervención la Fiscalía local, que dispuso la notificación formal de la causa por los daños ocasionados y, posteriormente, ordenó su liberación.