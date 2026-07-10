Detienen a un hombre de 31 años tras saltar un tapial y robar en una vivienda

Un hombre de 31 años fue aprehendido por la policía tras ingresar a robar a una vivienda ubicada en la avenida 11 de Septiembre al 885. El hecho delictivo se produjo cuando el delincuente saltó el tapial perimetral para acceder al patio de la propiedad, perteneciente a un vecino de 63 años.

Al verse descubierto, el sospechoso emprendió la fuga a pie. Durante la huida, y pocos metros antes de ser interceptado por los efectivos policiales, el malviviente descartó los elementos sustraídos en la intersección de las calles Balcarce y Las Provincias. Finalmente, el personal policial logró reducirlo y capturarlo en la esquina de Balcarce y Javier Rivero.

En el caso tomó intervención la Fiscalía local, que convalidó la actuación de las fuerzas de seguridad y dispuso la notificación formal de la causa por el delito de robo agravado. Asimismo, las autoridades judiciales ordenaron el secuestro preventivo de los objetos recuperados para su posterior restitución al damnificado, mientras que el aprehendido quedó alojado en el sector de calabozos.