Gremios municipales y CICOP definen la continuidad del plan de lucha y no descartan una movilización

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Los tres sindicatos que representan a los trabajadores municipales de San Pedro y la Asociación de Profesionales de la Salud (CICOP) mantienen una reunión clave para definir la continuidad del plan de lucha y las próximas medidas de fuerza, en el marco de un conflicto salarial y laboral que mantiene paralizadas las dependencias públicas del distrito.

La deliberación conjunta se produce en coincidencia con la tercera jornada consecutiva de paro total de actividades por parte de los empleados municipales. El sector gremial (ATE, Sindicato de Municipales y UPCN) mantiene la medida de fuerza en reclamo por la demora en la liquidación y pago de la primera cuota del sueldo anual complementario, una situación que generó un fuerte malestar en las bases y derivó en la interrupción de los servicios comunales.

A este escenario de protesta se sumó esta semana un nuevo paro sectorial de CICOP, gremio que nuclea a la carrera médico-hospitalaria. Los profesionales de la salud sampedrina arrastran un extenso pliego de reclamos que incluye no solo las mejoras salariales acordes a la inflación, sino también el pedido urgente de pases a planta permanente, el reconocimiento de la antigüedad para profesionales precarizados y el mejoramiento de las condiciones edilicias y de insumos en el Hospital Subzonal "Dr. Emilio Ruffa" y los centros de atención primaria de las localidades del partido.

Fuentes sindicales adelantaron que, en caso de no recibir respuestas favorables ni una convocatoria formal por parte del Departamento Ejecutivo que encabeza el gobierno local para destrabar el conflicto, las organizaciones gremiales evalúan profundizar las acciones directas. Entre las alternativas que se debaten, no se descarta la convocatoria a una movilización unificada hacia las puertas del Palacio Municipal de San Pedro durante los primeros días de la próxima semana.