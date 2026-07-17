Gremios municipales y CICOP definen la continuidad del plan de lucha y no descartan una movilización
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|Foto de archivo
A este escenario de protesta se sumó esta semana un nuevo paro sectorial de CICOP, gremio que nuclea a la carrera médico-hospitalaria. Los profesionales de la salud sampedrina arrastran un extenso pliego de reclamos que incluye no solo las mejoras salariales acordes a la inflación, sino también el pedido urgente de pases a planta permanente, el reconocimiento de la antigüedad para profesionales precarizados y el mejoramiento de las condiciones edilicias y de insumos en el Hospital Subzonal "Dr. Emilio Ruffa" y los centros de atención primaria de las localidades del partido.
Fuentes sindicales adelantaron que, en caso de no recibir respuestas favorables ni una convocatoria formal por parte del Departamento Ejecutivo que encabeza el gobierno local para destrabar el conflicto, las organizaciones gremiales evalúan profundizar las acciones directas. Entre las alternativas que se debaten, no se descarta la convocatoria a una movilización unificada hacia las puertas del Palacio Municipal de San Pedro durante los primeros días de la próxima semana.
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