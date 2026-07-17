Salazar acordó con el ministro Larroque profundizar las políticas de hábitat, niñez y asistencia social en el distrito

El intendente Cecilio Salazar, mantuvo un encuentro de trabajo con el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, y la subsecretaria de Políticas Sociales, Bernarda Meglia, con el objetivo de coordinar la implementación de programas sociales, políticas de hábitat y esquemas de asistencia para la niñez y la juventud en el distrito de la ribera bonaerense.

La reunión de gestión institucional se desarrolló en la sede ministerial y contó además con la participación de la secretaria de Gobierno local, Candelaria Cuscuela, y del secretario de Desarrollo de la Comunidad municipal, Walter Sánchez, completando la comitiva sampedrina que delineó la agenda conjunta con las autoridades provinciales.

Durante el cónclave, los funcionarios repasaron el alcance de las herramientas vigentes y planificaron la llegada de nuevas líneas de acción orientadas a los sectores de mayor vulnerabilidad social del partido, haciendo especial hincapié en el fortalecimiento de la infraestructura habitacional y el sostenimiento de los espacios comunitarios de contención juvenil.

Al término de la mesa de trabajo, el jefe comunal ponderó la articulación permanente con la administración bonaerense y remarcó que la vinculación directa con las carteras del gabinete provincial, a partir de la decisión política adoptada por el gobernador Axel Kicillof, resulta una herramienta indispensable para dar respuestas efectivas y soluciones concretas a las demandas de la comunidad local.