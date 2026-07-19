Gigantesco triunfo de Náutico como visitante contra Bahiense en la casa de Manu Ginóbili

Por si algo faltaba en el camino inolvidable que los Cadetes del Náutico están transitando esta temporada, la victoria como visitante frente a Bahiense del Norte en la Capital Nacional del Básquet ya está entre los hechos más salientes de la historia del deporte sampedrino.

En el estadio que lleva el nombre de Manu Ginóbili, y con un parquet que intimida con el recuerdo de Alejandro Montecchia, "Pepe" Sánchez y sus oros olímpicos, los chicos sampedrinos volvieron a ser gigantes.

Frente a un equipo que arrastraba un larguísimo invicto como local, llegaron a estar abajo por 12 en el segundo cuarto, tras una ráfaga del mejor jugador bahiense, Francisco Mieres. Pero como ocurrió en otras ocasiones a lo largo del Provincial y el Federal, el sacrificio defensivo le dio paso a la efectividad ofensiva.

El resultado final de 74 a 69 completa un fin de semana perfecto, tras la victoria del sábado por 76 a 64 frente a Independiente de General Pico.

La figura del partido fue el baraderense Ignacio Caffaratti, con 27 puntos, 6 rebotes y 2 robos, para una ofensiva en la que también destacó Rafael Marzoratti con 20 unidades, 14 rebotes, 7 recuperos y 2 asistencias. Un equipo coral, colectivo, solidario, permite mantener el impecable recorrido de este año, con 16 triunfos al hilo en el Provincial y 4 en el Federal.

El plantel sampedrino estuvo integrado por los técnicos Augusto Carugatti, Samuel Panatteri y Juani Gastellú, y los jugadores Valentino Caffaratti, Ignacio Caffaratti, Ignacio Tettamanti, José Podestá, Rafael Marzoratti, Mateo Marelli, Nicanor Atrip, Pablo Cejas Orozco, Simón Aguado, Felipe Sagrera, Sebastián Rey, Bruno Stringhini, Mateo Mastrobernardino, Valentino Morresi y Francisco González. Gregorio Insúa, pieza clave del equipo, fue baja a último momento por enfermedad.

La Cuarta Ronda, casi con seguridad, se jugará en la Patagonia entre el 15 y el 16 de Agosto. Allá irán los dirigidos por Augusto Carugatti, pibes de 14 y 15 años (no hay que olvidarlo) que ya están entre los mejores del país.