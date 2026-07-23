Fuertes cruces en el HCD por las obras de un edificio y un pedido de informes ambiental

Una jornada de extrema tensión política se vivió durante la sesión matutina de este jueves en el Honorable Concejo Deliberante de San Pedro, donde el tratamiento de un expediente sobre irregularidades edilicias y un pedido de informes por un siniestro ambiental desencadenaron intensos cruces verbales, acusaciones cruzadas y un contrapunto directo entre los distintos espacios políticos.

El primer foco de conflicto surgió con el abordaje de un proyecto de comunicación tendiente a requerir copias de las actas de inspección y la posterior clausura de un edificio con exceso de metros construidos en su cuarto piso. La concejala Paola Basso (Nuevos Aires) inició el debate señalando que "hubo una reunión con el Secretario de Obras que nos manifestó que el expediente estaba pasado de metros y clausurado el cuarto piso" y remarcó la necesidad de contar con la documentación oficial para garantizar que la medida se cumpla.

Desde el bloque de Fuerza Patria, Soledad Llull destacó la predisposición del funcionario del área de Obras Públicas, el arquitecto Mariano Brañas, al tiempo que advirtió que "la situación de lo que sucede con el edificio está en manos de la Justicia". Por su parte, la bancada de Consolidación Argentina anticipó su postura de no pronunciarse en la votación. "Este expediente tiene antecedentes con otro pedido de informes que fue a comisión en donde compareció el Secretario Brañas que llevó documentación que deriva en una denuncia judicial. Esto continúa más por el lado de la estrategia judicial de la Dra. Basso que en lo que corresponde que este cuerpo controle", argumentó el edil Martín Rivas.

La moción de abstención generó un contundente rechazo de Basso, quien la calificó como "un acto de cobardía" y objetó la falta de justificaciones fundamentadas. Ante esto, Diego Lafalce (La Libertad Avanza) respondió manifestando que "si hay una vía judicial en curso, hay que respetarlo" y rechazó cuestionamientos sobre los acuerdos de Labor Legislativa, mientras que Mauro De Rosa (Consolidación Argentina) defendió la prerrogativa de la bancada al argumentar que "tenemos todo el derecho del mundo de pedir una abstención" y que "este expediente lo judicializan ellos porque creen que hay un hecho de corrupción".

El contrapunto escaló tras una réplica de Rivas, quien reprochó la postura opositora al sostener que "lo que está en discusión es el oportunismo, una vez más, de la doctora Basso". La representante de Nuevos Aires volvió a pedir la palabra para defenderse de las alusiones personales sobre la actividad privada de su entorno familiar y cuestionó la validez del argumento de la abstención dentro del recinto.

El segundo tramo de la discusión se desató durante el análisis de un pedido de informes vinculado a un incendio ocurrido en las proximidades de la Central Termoeléctrica, presentado por el bloque Alianza La Libertad Avanza. Llull fundamentó el rechazo del oficialismo a la iniciativa al expresar que "nos llama la atención que se haga hincapié sobre este siniestro y no sobre otros como la explosión del tanque de nafta que terminó con la vida de una persona" y para "no sentar precedentes negativos la posición de este bloque es votar por la negativa".

A su turno, De Rosa y Rivas focalizaron sus objeciones en supuestas deficiencias técnicas de la presentación y cuestionaron la postura ideológica del bloque promotor. "La inconsistencia es que es un espacio político que desfinancia el Ministerio de Ambiente y los pasa a Secretaría, desfinancia el Plan de Manejo del Fuego, desregulan todo y exigen al Municipio que haga todo un relevamiento", aseveró De Rosa. En la misma línea, Rivas apuntó a las contradicciones entre la plataforma nacional y las demandas locales: "Esta incongruencia entre el discurso nacional y lo que sucede en los municipios. Exigir al Estado que tome parte cuando desde la Nación dicen que hay que desfinanciar el Estado".

Frente a los cuestionamientos, el edil Joaquín González (uno de los autores) rechazó los argumentos de la bancada de Consolidación Argentina y remarcó la importancia de transparentar los sucesos ocurridos cerca del predio energético: "Este hecho es diferente. Por el lugar del hecho y las inmediaciones de la Central Termoeléctrica pedimos que se informe sobre el hecho. De lo contrario iremos por la vía procesal correspondiente". González concluyó su intervención cuestionando la disparidad de criterios del bloque opositor al señalar que "a la doctora Basso le vota en contra porque hay una denuncia y a este expediente porque todavía no la hay".