Avanza el proceso de compactación de vehículos secuestrados

Un proceso de compactación de vehículos secuestrados por las fuerzas de seguridad comenzó a ejecutarse en las instalaciones del depósito emplazado en el predio del corralón municipal.

La medida responde a disposiciones normativas vigentes supervisadas por el Ministerio de Seguridad bonaerense. El Secretario Eduardo Álvarez, confirmó que "se están compactando, de acuerdo a la normativa por orden del Ministerio de Seguridad, todos los vehículos secuestrados por la policía hasta el año 2025".

El funcionario precisó además los alcances del operativo al aclarar que la medida excluye a los rodados incautados por diversas infracciones o delitos durante los años 2025 y 2026, así como a aquellos que deben permanecer bajo custodia y resguardo técnico por orden expresa de los juzgados intervinientes.

Debido al volumen acumulado de unidades automotrices en la dependencia, las autoridades prevén que los trabajos de descontaminación, desguace y compactación de las chatarra se extiendan durante varias semanas.