Profesionales de la salud de CICOP convocaron a un nuevo paro para este miércoles

 La Asociación de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) anunció una jornada de paro total de actividades por 24 horas en San Pedro, que comenzará a regir a partir de las 00:00 de este miércoles 15 de julio. La medida de fuerza se fundamenta en el reclamo de respuestas concretas ante diversas demandas laborales y salariales que afectan de manera directa a los trabajadores y trabajadoras del sector público. De acuerdo con lo informado por la entidad gremial, el conflicto se originó ante el incumplimiento en el pago de la primera cuota del sueldo anual complementario (medio aguinaldo) correspondiente al período 2026. A esta situación se suman deudas pendientes relacionadas con acuerdos paritarios, retroactivos y bonificaciones no liquidadas, así como también demoras en los procesos de recategorizaciones y llamados a concursos de ingreso y ascenso.

Esclarecieron tres hechos delictivos tras una serie de allanamientos y detenciones

 


Efectivos de la Estación de Policía Comunal de San Pedro, en un trabajo conjunto con el Grupo Táctico Operativo (GTO), la SubDDI local y la Jefatura Comunal, desplegaron durante la jornada del lunes una serie de operativos que permitieron resolver tres causas delictivas y efectivizar la aprehensión de los presuntos responsables.

Uno de los procedimientos se llevó a cabo en la localidad de Gobernador Castro, en el marco de una investigación por "lesiones leves y abuso de armas". Allí, las fuerzas de seguridad cumplimentaron una orden de allanamiento con resultado positivo, logrando la captura de un hombre de 39 años. El sospechoso está sindicado como el autor de un ataque denunciado por un vecino de 40 años, quien manifestó haber sido amenazado mediante un disparo efectuado con un arma de fuego de fabricación casera y, posteriormente, golpeado con ese mismo objeto. En el domicilio se secuestró un caño galvanizado de relevancia para la causa. La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 11 dispuso la notificación del artículo 60 del Código Procesal Penal por amenazas agravadas y lesiones leves, tras lo cual el implicado recuperó la libertad.

En forma simultánea, las tareas policiales se enfocaron en otra causa por "abuso de armas agravado y lesiones graves", iniciada tras un episodio en el que un adolescente de 17 años resultó herido de un disparo. En este contexto se efectuaron dos allanamientos. Uno de ellos, realizado en una vivienda de la calle Cruz Roja, arrojó resultado positivo al registrarse el secuestro de tres cartuchos intactos calibre 16. En el lugar, un menor de 16 años fue notificado formalmente sobre el inicio de la causa penal, bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción del Joven.

Por último, en relación con una causa por hurto, las tareas de investigación policial permitieron identificar al presunto autor del hecho. Con las pruebas reunidas, la Justicia otorgó una orden de allanamiento para un domicilio ubicado en el asentamiento del Bajo Cementerio. En el lugar fue aprehendido un joven de 18 años y se logró recuperar una garrafa de 10 kilogramos que había sido sustraída del interior de una vivienda vecina. El imputado quedó a disposición de la UFI Nº 11, cuyo titular ordenó la notificación de la formación de la causa y su posterior alojamiento en sede policial.