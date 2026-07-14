Esclarecieron tres hechos delictivos tras una serie de allanamientos y detenciones

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Efectivos de la Estación de Policía Comunal de San Pedro, en un trabajo conjunto con el Grupo Táctico Operativo (GTO), la SubDDI local y la Jefatura Comunal, desplegaron durante la jornada del lunes una serie de operativos que permitieron resolver tres causas delictivas y efectivizar la aprehensión de los presuntos responsables.
En forma simultánea, las tareas policiales se enfocaron en otra causa por "abuso de armas agravado y lesiones graves", iniciada tras un episodio en el que un adolescente de 17 años resultó herido de un disparo. En este contexto se efectuaron dos allanamientos. Uno de ellos, realizado en una vivienda de la calle Cruz Roja, arrojó resultado positivo al registrarse el secuestro de tres cartuchos intactos calibre 16. En el lugar, un menor de 16 años fue notificado formalmente sobre el inicio de la causa penal, bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción del Joven.
Por último, en relación con una causa por hurto, las tareas de investigación policial permitieron identificar al presunto autor del hecho. Con las pruebas reunidas, la Justicia otorgó una orden de allanamiento para un domicilio ubicado en el asentamiento del Bajo Cementerio. En el lugar fue aprehendido un joven de 18 años y se logró recuperar una garrafa de 10 kilogramos que había sido sustraída del interior de una vivienda vecina. El imputado quedó a disposición de la UFI Nº 11, cuyo titular ordenó la notificación de la formación de la causa y su posterior alojamiento en sede policial.
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