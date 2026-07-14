Esclarecieron tres hechos delictivos tras una serie de allanamientos y detenciones

La Asociación de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) anunció una jornada de paro total de actividades por 24 horas en San Pedro, que comenzará a regir a partir de las 00:00 de este miércoles 15 de julio. La medida de fuerza se fundamenta en el reclamo de respuestas concretas ante diversas demandas laborales y salariales que afectan de manera directa a los trabajadores y trabajadoras del sector público. De acuerdo con lo informado por la entidad gremial, el conflicto se originó ante el incumplimiento en el pago de la primera cuota del sueldo anual complementario (medio aguinaldo) correspondiente al período 2026. A esta situación se suman deudas pendientes relacionadas con acuerdos paritarios, retroactivos y bonificaciones no liquidadas, así como también demoras en los procesos de recategorizaciones y llamados a concursos de ingreso y ascenso.