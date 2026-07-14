Profesionales de la salud de CICOP convocaron a un nuevo paro para este miércoles

La Asociación de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) anunció una jornada de paro total de actividades por 24 horas en San Pedro, que comenzará a regir a partir de las 00:00 de este miércoles 15 de julio. La medida de fuerza se fundamenta en el reclamo de respuestas concretas ante diversas demandas laborales y salariales que afectan de manera directa a los trabajadores y trabajadoras del sector público.

De acuerdo con lo informado por la entidad gremial, el conflicto se originó ante el incumplimiento en el pago de la primera cuota del sueldo anual complementario (medio aguinaldo) correspondiente al período 2026. A esta situación se suman deudas pendientes relacionadas con acuerdos paritarios, retroactivos y bonificaciones no liquidadas, así como también demoras en los procesos de recategorizaciones y llamados a concursos de ingreso y ascenso.

Asimismo, los representantes sindicales hicieron hincapié en la urgencia de alcanzar mejoras sustanciales en las condiciones generales de trabajo y en la necesidad de implementar mayores garantías de seguridad en los establecimientos sanitarios para el normal desempeño de sus funciones.

Desde la conducción de CICOPdestacaron que sostienen "diariamente la atención de la población con compromiso y responsabilidad" aunque plantearon que es indispensable "que las autoridades atiendan estos reclamos legítimos, que buscan garantizar derechos laborales fundamentales y fortalecer la calidad de los servicios de salud".

Con el objetivo de garantizar la cobertura de las prestaciones indispensables para la comunidad durante el plan de lucha, la organización gremial confirmó que a lo largo de toda la jornada se mantendrán activas las guardias médicas y se asegurará la atención correspondiente ante urgencias y emergencias. Finalmente, solicitaron el acompañamiento y la comprensión de los usuarios, señalando que la medida busca la defensa de los derechos del personal sanitario en pos de un sistema más justo, seguro y eficiente para todos.