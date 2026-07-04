Esclarecen un robo tras un allanamiento: secuestran una moto, un televisor y municiones

Un hombre de 37 años fue aprehendido y diversos elementos vinculados a un robo fueron secuestrados tras un allanamiento policial realizado en un domicilio de esta ciudad, en el marco de una investigación que permitió el esclarecimiento de un ilícito denunciado días atrás por una vecina de 52 años.

El operativo estuvo a cargo del personal del Gabinete de Tácticas Operativas (GTO), que logró establecer la autoría del hecho a través del análisis pormenorizado de filmaciones de cámaras de seguridad y diversas tareas de campo. Los efectivos actuaron de manera conjunta con la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) San Pedro - Baradero.

La diligencia se concretó en una vivienda ubicada sobre la calle José Hernández sin número. Durante el procedimiento, las fuerzas de seguridad realizaron un secuestro de urgencia que incluyó una motocicleta Keller 110 cc de color azul, vehículo que habría sido utilizado para la comisión del asalto, además de un televisor Smart TV de 55 pulgadas y varias municiones.

En el lugar se procedió a la aprehensión del morador del inmueble. Tras cumplimentarse las notificaciones legales y el secuestro formal de las pertenencias, las autoridades judiciales dispusieron la posterior libertad del imputado. En el caso interviene la Unidad Funcional de Instrucción en turno de la fiscalía local.