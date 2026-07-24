El período de poda habilitada se extiende hasta fines de agosto: requisitos y restricciones

La Municipalidad de San Pedro recordó que se encuentra habilitado el período correspondiente a la temporada de poda del arbolado urbano, el cual se extenderá hasta el próximo 31 de agosto.

Desde la Comuna precisaron los requisitos obligatorios que deben cumplir los vecinos para realizar la tarea, como así también las normativas vigentes respecto al retiro de las ramas de la vía pública.

Para llevar a cabo cualquier intervención sobre los árboles, las personas interesadas deben solicitar un permiso previo mediante una nota presentada en la Mesa de Entrada del Municipio. Una vez tramitada y aprobada la solicitud, la autorización correspondiente debe retirarse en las oficinas de la Secretaría de Servicios Públicos, ubicadas en Arnaldo 150.

Asimismo, desde la administración municipal remarcaron que el Estado local no efectúa la recolección ni el traslado de los restos de poda, por lo que la recolección y la posterior disposición final corren por cuenta estricta y responsabilidad de cada fisonomía vecinal. Se advirtió que el incumplimiento de esta disposición o el abandono de residuos vegetales en la vía pública derivará en las sanciones y multas correspondientes, en el marco de las acciones destinadas a mantener el orden y la limpieza en el distrito.