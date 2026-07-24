Dos jóvenes demorados en la vía pública por portación de armas blancas

Dos jóvenes de 19 y 22 años fueron demorados por efectivos de la Estación de Policía Comunal (EPC) de San Pedro tras ser detectados portando armas blancas en la vía pública durante recorridas de prevención rutinarias realizadas durante la jornada de ayer.

Las aprehensiones se concretaron en distintos procedimientos llevados a cabo entre la mañana y la tarde, cuando el personal policial procedió a la identificación de ambos individuos y al secuestro de los elementos cortantes que llevaban consigo.

Tras ser trasladados a la sede policial, los involucrados fueron notificados formalmente del inicio de una causa contravencional por infracción a la legislación vigente y posteriormente se retiraron de la dependencia. En la causa toma intervención el Juzgado de Paz de San Pedro, organismo encargando de resolver las actuaciones administrativas correspondientes.