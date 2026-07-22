El Municipio recibió asistencia de Provincia, y depositará este jueves el aguinaldo, pero los gremios extienden el paro a jueves y viernes

La Municipalidad de San Pedro recibió este miércoles la asistencia económica de la Provincia de Buenos Aires para pagar el medio aguinaldo.

De tal forma, este jueves depositará en las cuentas de los empleados el Sueldo Anual Complementario, según confirmaron autoridades de Departamento Ejecutivo.

Horas antes, la asamblea realizada en el hall del Hospital "Dr. Emilio Ruffa" terminó con la decisión de dar continuidad hasta el viernes al paro de actividades que comenzó el martes.

La medida cuenta con la adhesión de los empleados nucleados en el Sindicato de Trabajadores Municipales, Asociación de Trabajadores del Estado, Unión Personal Civil de la Nación y los profesionales de la salud adheridos a CICOP.