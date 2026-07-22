El Municipio recibió asistencia de Provincia, y depositará este jueves el aguinaldo, pero los gremios extienden el paro a jueves y viernes

Proyecto en el HCD ratifica la prohibición expresa de estacionar vehículos en veredas y espacios peatonales
Proyecto en el HCD ratifica la prohibición expresa de estacionar vehículos en veredas y espacios peatonales
Un proyecto de ordenanza impulsado por el bloque de Fuerza Patria busca ratificar la prohibición expresa de estacionamiento, detención o permanencia de todo tipo de vehículos sobre las veredas y espacios peatonales en la totalidad del distrito. El expediente fundamenta su alcance en la Ley Nacional de Tránsito N.° 24.449, la Ley Provincial N.° 13.927 y los preceptos internacionales sobre la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, con el propósito central de eliminar barreras físicas que dificultan la movilidad reducida, la circulación de adultos mayores y el paso de coches de bebés.