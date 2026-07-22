Proyecto en el HCD ratifica la prohibición expresa de estacionar vehículos en veredas y espacios peatonales

  Un proyecto de ordenanza impulsado por el bloque de Fuerza Patria busca ratificar la prohibición expresa de estacionamiento, detención o permanencia de todo tipo de vehículos sobre las veredas y espacios peatonales en la totalidad del distrito. El expediente fundamenta su alcance en la Ley Nacional de Tránsito N.° 24.449, la Ley Provincial N.° 13.927 y los preceptos internacionales sobre la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, con el propósito central de eliminar barreras físicas que dificultan la movilidad reducida, la circulación de adultos mayores y el paso de coches de bebés.

El Municipio recibió asistencia de Provincia, y depositará este jueves el aguinaldo, pero los gremios extienden el paro a jueves y viernes


La Municipalidad de San Pedro recibió este miércoles la asistencia económica de la Provincia de Buenos Aires para pagar el medio aguinaldo. 

De tal forma, este jueves depositará en las cuentas de los empleados el Sueldo Anual Complementario, según confirmaron autoridades de Departamento Ejecutivo. 

Horas antes, la asamblea realizada en el hall del Hospital "Dr. Emilio Ruffa" terminó con la decisión de dar continuidad hasta el viernes al paro de actividades que comenzó el martes. 

La medida cuenta con la adhesión de los empleados nucleados en el Sindicato de Trabajadores Municipales, Asociación de Trabajadores del Estado, Unión Personal Civil de la Nación y los profesionales de la salud adheridos a CICOP.