Proyecto en el HCD ratifica la prohibición expresa de estacionar vehículos en veredas y espacios peatonales

Un proyecto de ordenanza impulsado por el bloque de Fuerza Patria busca ratificar la prohibición expresa de estacionamiento, detención o permanencia de todo tipo de vehículos sobre las veredas y espacios peatonales en la totalidad del distrito.

El expediente fundamenta su alcance en la Ley Nacional de Tránsito N.° 24.449, la Ley Provincial N.° 13.927 y los preceptos internacionales sobre la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, con el propósito central de eliminar barreras físicas que dificultan la movilidad reducida, la circulación de adultos mayores y el paso de coches de bebés.

La normativa proyectada establece formalmente que el uso de la acera frente al propio domicilio o en accesos a garajes particulares no otorga derechos sobre el espacio público, declarándolo de libre tránsito. De este modo, la restricción regirá de forma uniforme aun cuando los automóviles, camionetas, utilitarios o ciclomotores se encuentren aparcados de manera parcial sobre frentes privados.

Entre las excepciones previstas, la norma contempla que la autoridad de aplicación podrá evaluar la habilitación del estacionamiento de motocicletas y bicicletas en veredas que posean un ancho superior que garantice un corredor peatonal despejado de al menos 1,50 metros. Dicha venia deberá tramitarse mediante un estudio técnico formal y no operará por demarcaciones unilaterales de particulares.

Asimismo, la iniciativa contempla la situación de los comercios frentistas, para los cuales el Ejecutivo Municipal podrá fijar franjas horarias acotadas de carga y descarga momentánea, exigiendo siempre el mantenimiento del margen mínimo de un metro y medio para los peatones.

El proyecto fija un plazo de 60 días tras su aprobación para que el Departamento Ejecutivo elabore un plan de implementación progresiva, encomendando además la realización de campañas de concientización ciudadana, el labrado de infracciones según el Código de Faltas local y la eventual remoción de las unidades en infracción.