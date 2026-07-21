El Municipio paga las horas extras pero aún no confirma la fecha del aguinaldo

El Departamento Ejecutivo comenzó con el depósito correspondiente al pago de las horas extras para los trabajadores municipales.

En medio del paro convocado por los cuatro gremios (Sindicato de Trabajadores Municipales, Asociación de Trabajadores del Estado y Unión de Personal Civil de la Nación, junto al sindicato médico CICOP), el depósito no alcanzará para frenar una medida motivada por la demora en el pago del medio aguinaldo.

El reclamo continuará, según lo anunciado, este miércoles, afectando la normal prestación de servicios en distintas áreas, incluyendo la salud pública.



