El Municipio paga las horas extras pero aún no confirma la fecha del aguinaldo

Un hombre de 27 años fue aprehendido en la tarde de ayer tras irrumpir en la vivienda de su excompañera sentimental, ubicada sobre la calle Aulí al 1100, para sustraer pertenencias del inmueble. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Estación de Policía Comunal (EPC) de San Pedro, quienes acudieron al lugar y lograron reducir al implicado. Tras la intervención, el acusado fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado en el sector de calabozos.
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El Departamento Ejecutivo comenzó con el depósito correspondiente al pago de las horas extras para los trabajadores municipales.
En medio del paro convocado por los cuatro gremios (Sindicato de Trabajadores Municipales, Asociación de Trabajadores del Estado y Unión de Personal Civil de la Nación, junto al sindicato médico CICOP), el depósito no alcanzará para frenar una medida motivada por la demora en el pago del medio aguinaldo.
El reclamo continuará, según lo anunciado, este miércoles, afectando la normal prestación de servicios en distintas áreas, incluyendo la salud pública.
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