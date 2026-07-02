El Municipio firmó un convenio con Ashira para asegurar la continuidad del servicio de higiene urbana

El Municipio de San Pedro formalizó la firma de un convenio con la empresa Ashira S.A. con el propósito de avanzar en un esquema de ordenamiento administrativo y contractual vinculado a la prestación del servicio público de higiene urbana en todo el partido.

El acto formal estuvo encabezado por el intendente local, Cecilio Salazar, quien asistió acompañado por el secretario de Economía y Hacienda, Roberto Borgo, y el subsecretario de Legal y Técnica, Daniel Porta. Por parte de la firma prestataria, asistieron los representantes de la compañía Sebastián Insua y Jorge Hepp.

A través de este acuerdo, se establecen los lineamientos y pautas de trabajo conjuntas entre el Estado municipal y la firma privada. El principal objetivo de la medida consiste en aportar previsibilidad a la relación institucional entre ambas partes, además de asegurar el normal funcionamiento y la continuidad de una prestación que resulta de carácter esencial para la comunidad de San Pedro.

Tras la rúbrica del documento, el intendente Cecilio Salazar destacó que la prioridad de la gestión es seguir trabajando con la máxima responsabilidad para garantizar la continuidad de los servicios que impactan de manera directa en los vecinos, cumpliendo de forma estricta con los pasos institucionales previstos para estas normativas.

En concordancia con los procedimientos legales vigentes, las autoridades locales confirmaron que el convenio será elevado de inmediato al Honorable Concejo Deliberante para su correspondiente análisis, debate y tratamiento legislativo.