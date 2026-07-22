INTA San Pedro volvió a poner a la venta rosales libres de virus producidos en el distrito

  La Estación Experimental Agropecuaria INTA San Pedro relanzó la disponibilidad de plantas de rosas saneadas y libres de los principales virus que afectan al cultivo en la región, en el marco de un proyecto iniciado hace más de una década en conjunto con el sector productivo local y la Cámara de Viveristas. La iniciativa, surgida con el propósito de conformar un lote de referencia de alta calidad sanitaria y establecer protocolos de conservación en el tiempo, permite ofrecer ejemplares que presentan mayor vigor, floración optimizada y mayor longevidad. Cada planta entregada dispone de identificación varietal, trazabilidad, sello de calidad y un código QR con la ficha técnica correspondiente, destacándose entre la oferta variedades como Iceberg, Europeana, Charles Aznavour, Papá Meilland, Rouge Meilland, Mr. Lincoln, Jubile du Prince de Monaco y Cristóbal Colón.

El Municipio evaluó las acciones preventivas ante posibles fenómenos climáticos en el distrito


 Funcionarios de diversas áreas del Municipio encabezaron una reunión de trabajo destinada a articular las acciones preventivas y los esquemas de respuesta municipal frente a posibles contingencias hidrometeorológicas en el distrito.

El encuentro permitió poner en común las conclusiones de la jornada sobre Perspectivas Hidrológicas para el Delta Medio realizada el pasado 16 de julio en Baradero, de la cual participaron el director de Defensa Civil, Fabio Giovanettoni, y el secretario de Servicios Públicos, Adrián Devito, junto a especialistas del INTA y del INA. En dicho marco, se examinaron los pronósticos para la Cuenca del Plata y se precisó que, ante la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno de El Niño hacia el segundo semestre, resulta clave la planificación anticipada ante escenarios que podrían registrarse desde septiembre.

En relación con las tareas locales, las autoridades repasaron los esquemas permanentes que incluyen el relevamiento y la actualización constante de los censos de familias que habitan en la zona de islas, la logística para eventuales traslados de hacienda hacia el continente y las labores continuas de desobstrucción, limpieza y mantenimiento de desagües que ejecuta Servicios Públicos junto a las delegaciones municipales.

Desde el Ejecutivo municipal remarcaron la necesidad de la colaboración ciudadana en el mantenimiento de zanjas y veredas, instando a no volcar residuos ni restos de poda en la vía pública para asegurar el correcto escurrimiento del agua durante períodos de precipitaciones intensas.

De la mesa de trabajo participaron la secretaria de Gobierno, Candelaria Cuscuela; el secretario de Economía y Hacienda, Roberto Borgo; el secretario de Desarrollo Económico, Luciano Arias; el secretario de Servicios Públicos, Adrián Devito; el subsecretario de Producción, Comercio e Industria, Ariel Álvarez; el director de Ambiente, Gustavo Solá; el director de Defensa Civil, Fabio Giovanettoni; y el director de Asistencia Directa, José Franchini.