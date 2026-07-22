El Municipio evaluó las acciones preventivas ante posibles fenómenos climáticos en el distrito

Funcionarios de diversas áreas del Municipio encabezaron una reunión de trabajo destinada a articular las acciones preventivas y los esquemas de respuesta municipal frente a posibles contingencias hidrometeorológicas en el distrito.

El encuentro permitió poner en común las conclusiones de la jornada sobre Perspectivas Hidrológicas para el Delta Medio realizada el pasado 16 de julio en Baradero, de la cual participaron el director de Defensa Civil, Fabio Giovanettoni, y el secretario de Servicios Públicos, Adrián Devito, junto a especialistas del INTA y del INA. En dicho marco, se examinaron los pronósticos para la Cuenca del Plata y se precisó que, ante la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno de El Niño hacia el segundo semestre, resulta clave la planificación anticipada ante escenarios que podrían registrarse desde septiembre.

En relación con las tareas locales, las autoridades repasaron los esquemas permanentes que incluyen el relevamiento y la actualización constante de los censos de familias que habitan en la zona de islas, la logística para eventuales traslados de hacienda hacia el continente y las labores continuas de desobstrucción, limpieza y mantenimiento de desagües que ejecuta Servicios Públicos junto a las delegaciones municipales.

Desde el Ejecutivo municipal remarcaron la necesidad de la colaboración ciudadana en el mantenimiento de zanjas y veredas, instando a no volcar residuos ni restos de poda en la vía pública para asegurar el correcto escurrimiento del agua durante períodos de precipitaciones intensas.

De la mesa de trabajo participaron la secretaria de Gobierno, Candelaria Cuscuela; el secretario de Economía y Hacienda, Roberto Borgo; el secretario de Desarrollo Económico, Luciano Arias; el secretario de Servicios Públicos, Adrián Devito; el subsecretario de Producción, Comercio e Industria, Ariel Álvarez; el director de Ambiente, Gustavo Solá; el director de Defensa Civil, Fabio Giovanettoni; y el director de Asistencia Directa, José Franchini.