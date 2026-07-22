INTA San Pedro volvió a poner a la venta rosales libres de virus producidos en el distrito

La Estación Experimental Agropecuaria INTA San Pedro relanzó la disponibilidad de plantas de rosas saneadas y libres de los principales virus que afectan al cultivo en la región, en el marco de un proyecto iniciado hace más de una década en conjunto con el sector productivo local y la Cámara de Viveristas.

La iniciativa, surgida con el propósito de conformar un lote de referencia de alta calidad sanitaria y establecer protocolos de conservación en el tiempo, permite ofrecer ejemplares que presentan mayor vigor, floración optimizada y mayor longevidad. Cada planta entregada dispone de identificación varietal, trazabilidad, sello de calidad y un código QR con la ficha técnica correspondiente, destacándose entre la oferta variedades como Iceberg, Europeana, Charles Aznavour, Papá Meilland, Rouge Meilland, Mr. Lincoln, Jubile du Prince de Monaco y Cristóbal Colón.

Desde la institución remarcaron que la comercialización del material vegetal no solo acerca productos de alta calidad a los productores y jardineros, sino que también contribuye a generar recursos destinados a sostener el patrimonio tecnológico y científico desarrollado en la experimental.

Las plantas se comercializan a un valor de 25.000 pesos por unidad, fijándose una compra mínima de cinco ejemplares a elección o sus múltiplos, con costo de envío a cargo del adquirente. La reserva de los ejemplares se realiza mediante un formulario digital dispuesto por la entidad, manteniéndose abiertos como vías de consulta el teléfono 3329-201121 y el correo electrónico asociacioncooperadoraintasp@gmail.com.