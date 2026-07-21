La Sociedad Rural de San Pedro analizó el panorama hídrico en la cuenca del río Paraná y descartó la presencia de niveles de riesgo que comprometan en el corto plazo a la ganadería desarrollada en el sector de islas, al tiempo que remarcó que las variaciones registradas responden a dinámicas habituales de marea. El dirigente Raúl Víctores, brindó un panorama detallado sobre la situación del cauce hídrico durante una entrevista en el programa "Equipo de Radio", donde contrapuso las proyecciones técnicas con la observación directa en el territorio insular.
El Municipio entregó reconocimientos a los ganadores de los concursos de ornamentación en Calle Patria
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Las direcciones de Turismo y Cultura, dependientes de la Secretaría de Desarrollo Económico del municipio, llevaron a cabo la entrega formal de los premios correspondientes a los certámenes de decoración organizados en el marco de las actividades del evento Calle Patria.
La iniciativa, que buscó incentivar el embellecimiento de los espacios públicos y comerciales alineados con la temática festiva, otorgó una suma de 100 mil pesos a cada una de las categorías fijadas en las bases del concurso entre todos los participantes inscriptos.
En el rubro dedicado a la ambientación de comercios, el premio a la Mejor Vidriera Patria fue otorgado al establecimiento Innova. Por su parte, en el segmento correspondiente a los puestos de venta y emprendimientos del sector culinario, la distinción al Mejor Stand o Carro Gastronómico recayó en María Fernanda Engler.
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