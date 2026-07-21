El Municipio entregó reconocimientos a los ganadores de los concursos de ornamentación en Calle Patria

Las direcciones de Turismo y Cultura, dependientes de la Secretaría de Desarrollo Económico del municipio, llevaron a cabo la entrega formal de los premios correspondientes a los certámenes de decoración organizados en el marco de las actividades del evento Calle Patria.

La iniciativa, que buscó incentivar el embellecimiento de los espacios públicos y comerciales alineados con la temática festiva, otorgó una suma de 100 mil pesos a cada una de las categorías fijadas en las bases del concurso entre todos los participantes inscriptos.

En el rubro dedicado a la ambientación de comercios, el premio a la Mejor Vidriera Patria fue otorgado al establecimiento Innova. Por su parte, en el segmento correspondiente a los puestos de venta y emprendimientos del sector culinario, la distinción al Mejor Stand o Carro Gastronómico recayó en María Fernanda Engler.