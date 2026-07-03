El Municipio comenzó la entrega de materiales deportivos a clubes y de las localidades

La Dirección de Deportes, dependiente de la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad, puso en marcha un programa de distribución de material deportivo destinado a todas las instituciones de San Pedro y sus localidades asociadas.

Durante esta primera semana de actividades, los clubes Independencia, La Esperanza, Paraná, San Roque, Villa Igoillo y Defensores Unidos recibieron pelotas y diversos elementos específicos para sus entrenamientos diarios.



Las autoridades del área confirmaron que la recorrida institucional continuará durante los próximos días hasta alcanzar la totalidad de las entidades deportivas del partido. Desde la administración local remarcaron la importancia de mantener un Estado presente que acompañe de manera permanente el desarrollo y la preparación de los deportistas sampedrinos.



