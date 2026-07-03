Trabajadores de la salud nucleados en CICOP anunciaron un nuevo paro de 24 horas

  Los trabajadores y trabajadoras de la salud pública nucleados en CICOP informaron que el próximo martes 7 de julio llevarán a cabo un paro de actividades por un lapso de 24 horas. Según explicaron los propios profesionales del sector, la medida de fuerza gremial responde de manera directa a la falta de respuestas concretas ante una serie de reclamos que se vienen reiterando en el ámbito local. Entre los principales puntos de conflicto que motivan la protesta, se destacan la falta de insumos médicos básicos en las dependencias y el incumplimiento en el pago de acuerdos paritarios adeudados, montos retroactivos y bonificaciones correspondientes.

El Municipio comenzó la entrega de materiales deportivos a clubes y de las localidades


 La Dirección de Deportes, dependiente de la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad, puso en marcha un programa de distribución de material deportivo destinado a todas las instituciones de San Pedro y sus localidades asociadas.

Durante esta primera semana de actividades, los clubes Independencia, La Esperanza, Paraná, San Roque, Villa Igoillo y Defensores Unidos recibieron pelotas y diversos elementos específicos para sus entrenamientos diarios.

Las autoridades del área confirmaron que la recorrida institucional continuará durante los próximos días hasta alcanzar la totalidad de las entidades deportivas del partido. Desde la administración local remarcaron la importancia de mantener un Estado presente que acompañe de manera permanente el desarrollo y la preparación de los deportistas sampedrinos.