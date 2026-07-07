El Gobierno provincial ofreció un aumento del 7% a los docentes y sumó medidas contra la violencia escolar

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires ofreció a los gremios docentes un incremento salarial del 7% distribuido en dos cuotas, en el marco de la reanudación de las negociaciones paritarias sectoriales. La propuesta oficial establece una suba del 5% para el mes de julio y un 2% adicional en agosto, tomándose como base de cálculo los haberes percibidos en junio.

La oferta, que incluye el compromiso formal de reabrir la mesa de discusión en septiembre, fue recibida por los representantes del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), espacio que integran los sindicatos Suteba, FEB, Sadop y Udocba. Las conducciones gremiales declararon que la moción será sometida a consideración de las bases a través de asambleas que se desarrollarán entre el martes y el miércoles para definir su aceptación o rechazo.

El nuevo porcentaje supera de forma marcada el ofrecimiento del 2,5% planteado el viernes pasado por el Ejecutivo provincial, el cual había sido rechazado de plano por las organizaciones sindicales tras una parálisis de más de veinte días en las negociaciones. Durante el encuentro virtual, las autoridades bonaerenses reiteraron que la propuesta económica se formula en un contexto de extrema asfixia financiera derivado de las políticas de coparticipación y transferencia de recursos implementadas por la administración nacional.

Más allá de la pauta salarial, el Ministerio de Trabajo y la cartera educativa provincial acercaron propuestas institucionales destinadas a mitigar los episodios de violencia y acoso dirigidos al personal docente en los establecimientos escolares, un reclamo que había motivado medidas de fuerza durante la semana previa.

En tal sentido, las partes acordaron la incorporación de una adenda al Acuerdo Paritario de Prevención, Erradicación, Resguardo y Reparación. Esta modificación técnica tiene como objetivo centralizar el tratamiento de los conflictos graves o complejos en una mesa específica en el ámbito de la Comisión Jurisdiccional Mixta de Salud y Seguridad, reforzando la responsabilidad de amparo que corresponde al Estado provincial.

De forma complementaria, las autoridades anunciaron el lanzamiento de la campaña pública "Cuidemos a quienes enseñan", la cual contempla la producción de materiales de difusión orientados a la concientización comunitaria y el diseño de acuerdos de convivencia y corresponsabilidad entre las familias y las instituciones escolares.

Tras encauzar el diálogo con el sector educativo, los funcionarios de la administración de Axel Kicillof retomarán este martes la agenda paritaria con los representantes de los trabajadores estatales encuadrados en la Ley 10.430, donde se prevé replicar un esquema de recomposición similar al presentado a los gremios docentes.