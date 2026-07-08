El Congreso de la FEB aprobó por estrecho margen la propuesta salarial del gobierno bonaerense

El Congreso Extraordinario de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) aprobó hoy, por un estrecho margen, la última propuesta salarial presentada por el gobierno de la provincia de Buenos Aires. La oferta del Ejecutivo provincial contempla un incremento salarial del 7% distribuido entre los meses de julio y agosto, junto con una serie de cláusulas vinculadas a las condiciones laborales del sector docente.

La decisión se tomó este mediodía tras las consultas y asambleas previas realizadas en cada distrito bonaerense. De esta manera, los congresales convalidaron la propuesta salarial entregada el lunes por las autoridades provinciales, aunque la votación reflejó las diversas demandas y reclamos que los trabajadores de la educación sostienen en el territorio.

La presidenta de la FEB, Liliana Olivera, señaló que el resultado ajustado de la votación expone una evidente preocupación dentro del sector que excede lo estrictamente salarial. La dirigente gremial reconoció el impacto de los avatares económicos en los ingresos de los educadores, pero remarcó que se alcanzó este porcentaje de incremento luego de un proceso de arduas negociaciones con los representantes de la administración provincial.

El esquema salarial convalidado por el gremio establece que el aumento del 7% se abonará en dos tramos: un primer porcentaje del 5% correspondiente al mes de julio y el 2% restante a percibirse con los haberes de agosto. Además de la pauta salarial, la oferta oficial incluye la titularización de los docentes de Educación Técnica y Agraria, mejoras en el sistema de licencias médicas, la revisión del Régimen Académico de Educación Secundaria y el diseño de estrategias frente al impacto de la baja de la natalidad.

"Creemos que además de lo salarial, esta propuesta aborda estrategias para enfrentar las numerosas situaciones de violencia que sufren los docentes en sus lugares de trabajo, una cuestión que es de suma importancia y que venimos reclamando desde hace años, con la implementación del Acuerdo de Resguardo y Reparación pero también con una acción concreta del Estado", sostuvo Olivera respecto a los puntos no económicos del acta.

Por último, la titular de la FEB advirtió que la aceptación de la propuesta no frena el resto de las reivindicaciones de la entidad. En ese sentido, la conducción gremial ratificó que continuarán reclamando la plena garantía en las prestaciones de la obra social IOMA, el avance hacia un Convenio Colectivo de Trabajo específico para la actividad y la defensa irrestricta del Instituto de Previsión Social (IPS).