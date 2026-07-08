Cortes de tránsito en el centro por fiestas privadas y el festival "Calle Patria"

La Dirección de Tránsito anunció la implementación de un cronograma de cortes de circulación vehicular en la zona céntrica.

El esquema de ordenamiento vial comenzará a aplicarse de forma anticipada este jueves, día feriado, a partir de las 8 horas. En esa franja se interrumpirá el paso de vehículos en la calle Oliveira Cezar, en el tramo comprendido entre Pellegrini y Mitre, debido a la realización de una actividad particular organizada por el comercio Pez Dorado.

En los alrededores de la Plaza Constitución, también habrá cortes programados para este viernes y sábado, por el festival "Calle Patria".

Las interrupciones al tránsito afectarán de manera directa a las intersecciones de las calles Pellegrini y Perón, Salta y 9 de Julio, y la esquina de Mitre y 9 de Julio. Según informaron las autoridades del área, la circulación vehicular en este sector céntrico quedará restablecida con normalidad una vez que finalicen las actividades de cada jornada, que contemplan la distribución en el perímetro del escenario, la feria de emprendedores, la muestra de autos antiguos, la cantina de Paraná Fútbol Club y los juegos infantiles.



