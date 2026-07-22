El Centro de Comercio recibió a la Diputada Corvino y referentes de La Libertad Avanza

La Comisión Directiva del Centro de Comercio, Industria y Turismo de San Pedro recibió a la diputada provincial Analía Corvino y a los referentes locales de La Libertad Avanza, Pablo Reynes, Luis Silva, María Victoria Vitale y Joaquín González, para abordar diversas problemáticas económicas y productivas del distrito.

Durante el encuentro, las autoridades institucionales resaltaron el valor estratégico de contar con una representante sampedrina en la Cámara de Diputados bonaerense para canalizar las demandas locales hacia el ámbito provincial. Mientras el espacio político expuso sus iniciativas parlamentarias, la dirigencia empresarial transmitió la inquietud del sector ante la coyuntura que atraviesan el comercio, la industria y las pymes de la región.

En la mesa de debate se analizaron temas clave como la eventual desregulación de los colegios profesionales, con foco en los de Farmacéuticos y de Martilleros y Corredores Públicos. Asimismo, las partes evaluaron el panorama económico del Municipio, el flujo financiero con la Provincia y la urgencia de sostener los servicios públicos esenciales con independencia de la coyuntura política.

Como resultado de la jornada, la entidad inició la elaboración de una nota formal que será entregada a la legisladora Corvino con las prioridades del sector productivo. El escrito enfatiza la importancia de preservar herramientas de desarrollo equilibrado, reducir la carga impositiva y los costos energéticos, facilitar el acceso al crédito para pymes y asegurar que la apertura económica se realice de forma gradual para resguardar el empleo y la producción local, consolidando a su vez una mesa de diálogo permanente entre la Legislatura y el sector privado.