El Centro de Comercio recibió a la Diputada Corvino y referentes de La Libertad Avanza

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La Comisión Directiva del Centro de Comercio, Industria y Turismo de San Pedro recibió a la diputada provincial Analía Corvino y a los referentes locales de La Libertad Avanza, Pablo Reynes, Luis Silva, María Victoria Vitale y Joaquín González, para abordar diversas problemáticas económicas y productivas del distrito.
En la mesa de debate se analizaron temas clave como la eventual desregulación de los colegios profesionales, con foco en los de Farmacéuticos y de Martilleros y Corredores Públicos. Asimismo, las partes evaluaron el panorama económico del Municipio, el flujo financiero con la Provincia y la urgencia de sostener los servicios públicos esenciales con independencia de la coyuntura política.
Como resultado de la jornada, la entidad inició la elaboración de una nota formal que será entregada a la legisladora Corvino con las prioridades del sector productivo. El escrito enfatiza la importancia de preservar herramientas de desarrollo equilibrado, reducir la carga impositiva y los costos energéticos, facilitar el acceso al crédito para pymes y asegurar que la apertura económica se realice de forma gradual para resguardar el empleo y la producción local, consolidando a su vez una mesa de diálogo permanente entre la Legislatura y el sector privado.
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