El camión de pastas y lácteos bonaerenses vuelve este viernes a Gobernador Castro con descuentos de Cuenta DNI

El programa de abastecimiento popular impulsado por el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, en articulación con la Municipalidad de San Pedro, tendrá una nueva jornada este viernes 17 de julio en la localidad de Gobernador Castro. El camión de "Pastas y Lácteos para Todos", que forma parte de la red de Alimentos Bonaerenses, ofrecerá productos de canasta básica a precios accesibles de cara a morigerar el impacto de la inflación en los hogares de la región.

La unidad móvil permanecerá apostada frente a la Delegación Municipal de Gobernador Castro en el horario de 9:00 a 13:00. De acuerdo con lo informado por los organizadores, los consumidores que se acerquen para adquirir pastas frescas y productos lácteos podrán acceder a un beneficio adicional abonando a través de la billetera digital Cuenta DNI de Banco Provincia, la cual otorga un 40 por ciento de ahorro con un tope semanal de reintegro de 6000 pesos.

Esta iniciativa conjunta busca consolidar canales comerciales directos entre productores y consumidores finales, eliminando intermediarios en la cadena de distribución para garantizar precios de referencia justos y accesibles. Las jornadas de comercialización itinerante continúan rotando por las diversas localidades y barrios del partido de San Pedro para descentralizar el acceso a alimentos de producción bonaerense de primera calidad.