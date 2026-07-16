Álvarez: "Le dije al Intendente que me quería ir, que cumplí una etapa, pero él va a disponer cuando"

El Secretario de Seguridad, Eduardo Álvarez, confirmó a La Radio 92.3 que habló con el Intendente sobre su salida del cargo, después de un año en funciones.

El funcionario aclaró que continuará trabajando en la coordinación del área hasta que el mandatario comunal encuentre su reemplazo.

"Sigo en mi cargo hasta que el Intendente lo disponga. Yo ya le dije que me quería ir, que cumplí una etapa, pero él va a disponer cuando. Y mientras tanto seguiré trabajando" precisó, en declaraciones al programa Equipo de Radio (La Radio 92.3).

Consultado sobre los motivos de su decisión, agregó: "Ya no tengo veinte años. Vivo en Salto, viajo permanentemente. Estoy toda la semana solo acá hace un año. Creo que he organizado bastante bien o ayudado a que trabaje coordinadamente la policía. Pero entiendo que se ha cumplido una etapa y el Intendente por ahí necesita oxigenar. No estoy atornillado a ningún sitio y tal vez para mejorar y eficientizar la gestión. El Intendente dispondrá el cuándo".

Álvarez también defendió la labor policial durante su tiempo de gestión: "La policía cumple un gran trabajo, pero tiene un problema y es que hay muchos elementos inconexos entre sí dentro del territorio. Lo que he tratado, y creo que hemos logrado, es coordinar esa acción con apoyos de unos elementos con otros, mejorando la utilización de los recursos. Creo que se debería seguir la misma línea. No hay ningún problema personal ni de bronca en esto. Él dispondrá en el momento que lo considere oportuno y mientras tanto continuará trabajando".