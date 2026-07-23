El buque Port Pirie carga 31 mil toneladas de granos con destino a Estados Unidos

El puerto de San Pedro registró esta mañana el arribo del buque carguero Port Pirie, de bandera singapurense, que amarró en el sector del elevador de terminales operativas para llevar a cabo una maniobra de carga superior a las 31.000 toneladas de granos.

La embarcación, que cuenta con una eslora de 179 metros de longitud y procede de puertos de Brasil, ingresó a la terminal local en las primeras horas de este jueves para dar inicio a la preparación de las bodegas y coordinar las tareas de acopio de la carga agroexportadora.

La operatoria contempla el despacho de un volumen aproximado de 31.220 toneladas compuestas por una combinación de soja, girasol y maíz, cuyo cargamento final tendrá como destino los Estados Unidos.



