El buque Port Pirie carga 31 mil toneladas de granos con destino a Estados Unidos

Comenzó esta mañana la octava edición de la Fiesta Provincial de la Naranja de Ombligo, con entrada libre y gratuita. En los alrededores de la plaza Constitución y frente a la Municipalidad, más de 160 artesanos y emprendedores locales se sumarán al paseo gastronómico, un parque infantil, un sector de exhibición de maquinaria pesada y la presencia de puestos del programa Mercados Bonaerenses.
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El puerto de San Pedro registró esta mañana el arribo del buque carguero Port Pirie, de bandera singapurense, que amarró en el sector del elevador de terminales operativas para llevar a cabo una maniobra de carga superior a las 31.000 toneladas de granos.
La embarcación, que cuenta con una eslora de 179 metros de longitud y procede de puertos de Brasil, ingresó a la terminal local en las primeras horas de este jueves para dar inicio a la preparación de las bodegas y coordinar las tareas de acopio de la carga agroexportadora.
La operatoria contempla el despacho de un volumen aproximado de 31.220 toneladas compuestas por una combinación de soja, girasol y maíz, cuyo cargamento final tendrá como destino los Estados Unidos.
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