El programa FinEs sumará un punto de inscripción durante la Fiesta de la Naranja de Ombligo

El programa de Finalización de Estudios Secundarios (FinEs) dispondrá de un punto especial de inscripción en el marco de la 8ª Fiesta Provincial de la Naranja de Ombligo, que se desarrollará en la ciudad de San Pedro los próximos 25 y 26 de julio.

La iniciativa, articulada entre la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de San Pedro, funcionará durante ambas jornadas en el horario de 15:30 a 19:30, brindando la posibilidad a los interesados de realizar el trámite en el marco de las actividades festivas.

Para concretar la anotación, los aspirantes deberán presentar fotocopia del DNI, fotocopia de la partida de nacimiento y la constancia de estudios cursados o copia del libro matriz firmado y sellado por la escuela secundaria de origen. Desde la organización remarcaron que aquellas personas a las que les falte alguna documentación requerida podrán inscribirse de todas formas para iniciar el proceso de reinserción educativa.