Edición especial de la Feria de Emprendedores por el Día del Amigo con shows en vivo y patio gastronómico

Una nueva edición de la Feria Municipal de Emprendedores, planificada especialmente como antesala y espacio de compras para las celebraciones del Día del Amigo. La convocatoria tendrá lugar el domingo 12 de julio en las instalaciones del Paseo Público Municipal, unificando el impulso a la economía social con una variada propuesta recreativa al aire libre.

El evento sectorial abrirá sus puertas a los vecinos y turistas a partir de las 14.00 horas. Según explicaron desde la organización bajo la consigna de apoyo al productor local, el paseo ferial busca consolidar la comercialización directa, ofreciendo una amplia gama de opciones de diseño y artesanías donde los asistentes podrán adquirir los obsequios para la fecha festiva.

En paralelo a la actividad de los stands, el predio dispondrá de un patio gastronómico y un escenario central con una grilla artística preestablecida para matizar la jornada. La programación cultural contará con la participación del grupo de danzas folclóricas Florcita de Cedrón, seguido por el espectáculo de tango a cargo de Marita Sbert y Carlos Ferreyra. La oferta de shows musicales en vivo se completará con las actuaciones de la formación Alma Comercial, la propuesta de Line Dance de la mano de The Cowboys Stomp, y la presentación de Roberto Taddei.