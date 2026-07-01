Ariel Rey participó en el acto de asunción de Diego Santilli como Jefe de Gabinete

  El concejal y referente de "San Pedro Puede", Ariel Rey, asistió este martes a la Casa Rosada para participar del acto oficial de asunción de Diego Santilli como nuevo Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, en lo que representa un fuerte respaldo político en el inicio de la nueva gestión nacional. El legislador sampedrino formó parte de la comitiva de dirigentes que acompañó al flamante funcionario en el Salón Blanco de la sede gubernamental, donde se desarrolló la ceremonia de jura. El nombramiento de Santilli abre un nuevo organigrama en el Gobierno central, con el objetivo de coordinar las políticas públicas y consolidar los lazos territoriales con las distintas secciones de la provincia de Buenos Aires.

Edición especial de la Feria de Emprendedores por el Día del Amigo con shows en vivo y patio gastronómico

 


Una nueva edición de la Feria Municipal de Emprendedores, planificada especialmente como antesala y espacio de compras para las celebraciones del Día del Amigo. La convocatoria tendrá lugar el domingo 12 de julio en las instalaciones del Paseo Público Municipal, unificando el impulso a la economía social con una variada propuesta recreativa al aire libre.

El evento sectorial abrirá sus puertas a los vecinos y turistas a partir de las 14.00 horas. Según explicaron desde la organización bajo la consigna de apoyo al productor local, el paseo ferial busca consolidar la comercialización directa, ofreciendo una amplia gama de opciones de diseño y artesanías donde los asistentes podrán adquirir los obsequios para la fecha festiva.

En paralelo a la actividad de los stands, el predio dispondrá de un patio gastronómico y un escenario central con una grilla artística preestablecida para matizar la jornada. La programación cultural contará con la participación del grupo de danzas folclóricas Florcita de Cedrón, seguido por el espectáculo de tango a cargo de Marita Sbert y Carlos Ferreyra. La oferta de shows musicales en vivo se completará con las actuaciones de la formación Alma Comercial, la propuesta de Line Dance de la mano de The Cowboys Stomp, y la presentación de Roberto Taddei.