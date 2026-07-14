Dylan Chirino sigue en terapia intensiva mientras continúa la búsqueda del automovilista que lo chocó

Dylan Chirino, el joven de 16 años que fue atropellado e las primeras horas del domingo por un automóvil cuyo conductor se dio a la fuga, permanece internado en terapia intensiva del Hospital Subzonal "Dr. Emilio Ruffa"

La familia de la víctima apela a la solidaridad de la comunidad y busca testigos que permitan identificar el vehículo, un Volkswagen Gol gris que presuntamente circulaba con el caño de escape modificado.

El siniestro vial ocurrió en la intersección de Boulevard Moreno y Combate de Obligado, en un momento de gran circulación debido a los festejos por un partido de fútbol. En declaraciones al programa local Equipo de Radio, Paula, la madre del joven, relató el dramático momento en que su hijo regresó a la vivienda tras el impacto: "Dylan sale de mi casa, fue a buscar a la novia y vuelve al rato gritando que le abra la puerta. Salimos y no encontrábamos la llave porque se las había llevado él. Abro la ventana y lo veo desfigurado. Pensé que le pegaron para robarle y empecé a los gritos. Me dijeron que lo chocaron y lo dejaron. Le sangraba el oído y toda la cara".

Tras el hecho, el joven fue trasladado de urgencia al hospital por su padre. Si bien inicialmente la familia creyó que se trataba de heridas superficiales, el cuadro revestía una gravedad mucho mayor. "Estuvo aproximadamente dos horas y me dice mi marido que vaya porque lo pasaron a terapia intensiva. Tenía un hematoma en el cerebro con una pérdida de sangre. El médico que lo atendió me explicó que Dylan tuvo todo el golpe en la cabeza y eso le provocó un hematoma de 10 centímetros y estaba sangrando. Tenía una fractura de cráneo y había pedido un traslado porque en el hospital no hay neurocirujano", detalló la mujer.

A pesar de la severidad del diagnóstico y de presentar una fractura en la mandíbula inferior, el paciente se encuentra estable y responde a los estímulos del personal médico. "Anoche estuvimos con él, porque está consciente de lo que le pasó. No perdió el conocimiento en ningún momento. Le sigue sangrando el oído y le duele todo el cuerpo", manifestó Paula, quien precisó que los profesionales le realizan tomografías de manera continua para monitorear la evolución de la lesión cerebral.

Respecto a la mecánica del accidente, la madre pudo reconstruir el hecho a partir del testimonio de su propio hijo: "Él cuenta que llega a 11 de Septiembre, espera para cruzar a Boulevard Moreno. Iba atrás de una camioneta tipo colectivo de los nuevos, tipo Traffic, y cuando llega a Combate de Obligado se le viene un auto encima a toda velocidad. Intentó subirse a la vereda pero no pudo porque el auto no frenó y lo agarra en la parte de atrás de la moto". Según los datos aportados por la víctima y otros testigos, el vehículo involucrado sería "un Gol gris aparentemente preparado para hacer picadas porque tenía un escape muy fuerte", el cual también habría embestido a una mujer antes de escapar.

La principal preocupación de la familia radica ahora en la necesidad de una atención especializada. "Aunque el hematoma disminuya, se va a hacer un coágulo y necesita un neurocirujano para que no corra riesgo de que se pierda oxigenación en el cerebro. Está la posibilidad de un traslado a San Martín pero todo lo que es neurología está saturado y no hay camas. Como Dylan tiene el golpe pero todavía está consciente y se mantiene estable, no es tan urgente", concluyó la madre a la espera de un nuevo parte médico.