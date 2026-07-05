Dos vehículos secuestrados por alcoholemia positiva de sus conductores

Dos automóviles fueron secuestrados en las últimas horas por personal de la Dirección de Tránsito de la Secretaría de Seguridad, luego de que sus conductores dieran resultado positivo en los respectivos test de alcoholemia durante operativos de control vehicular desplegados en distintos puntos de la ciudad.

El primero de los procedimientos involucró a un hombre de 43 años que se desplazaba a bordo de una camioneta tipo pickup, a quien se le detectó un dosaje de 0,79 g/l de alcohol en sangre. El segundo caso tuvo como protagonista a un joven de 28 años que circulaba en un automóvil Dodge Spirit y cuyo control arrojó un resultado de 1,04 g/l, superando ampliamente el límite permitido por la normativa vigente de Alcohol Cero.

Por otra parte, y en el marco de las tareas preventivas que realiza el municipio de manera permanente junto a las fuerzas de seguridad, personal de Tránsito y efectivos policiales debieron intervenir ante un llamado de alerta por la presencia de dos equinos sueltos en la vía pública.

Los animales se encontraban deambulando en las inmediaciones de la Ruta 1001, por lo que fueron retenidos de inmediato de forma preventiva para evitar accidentes viales y resguardar la integridad física de quienes transitaban por dicho corredor.