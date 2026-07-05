Comenzó el dragado del acceso al puerto de San Pedro

 El Consorcio de Gestión del Puerto San Pedro confirmó el inicio de las obras de dragado de mantenimiento en el vaso portuario. Esta intervención resulta clave para asegurar la operatividad de la terminal bonaerense y garantizar la seguridad en las maniobras de ingreso y egreso de los buques mercantes. Como parte del protocolo para dar marcha a las tareas, la empresa adjudicataria Dragados Argentinos DASA S.A. completó las presentaciones formales ante la Prefectura Naval Argentina. Entre estas acciones se incluyó la solicitud para determinar la profundidad previa del vaso y la notificación formal del inicio de las actividades, bajo la correspondiente autorización de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación. El plan de trabajo estipula la remoción de un volumen aproximado de 100.000 metros cúbicos de sedimentos. Para esta tarea se desplegó la draga DASA I, la cual se encargará de la extracción, mientras que el material obtenido será refulado en el sector de vuelco que...

Dos vehículos secuestrados por alcoholemia positiva de sus conductores


Dos automóviles fueron secuestrados en las últimas horas por personal de la Dirección de Tránsito de la Secretaría de Seguridad, luego de que sus conductores dieran resultado positivo en los respectivos test de alcoholemia durante operativos de control vehicular desplegados en distintos puntos de la ciudad.

El primero de los procedimientos involucró a un hombre de 43 años que se desplazaba a bordo de una camioneta tipo pickup, a quien se le detectó un dosaje de 0,79 g/l de alcohol en sangre. El segundo caso tuvo como protagonista a un joven de 28 años que circulaba en un automóvil Dodge Spirit y cuyo control arrojó un resultado de 1,04 g/l, superando ampliamente el límite permitido por la normativa vigente de Alcohol Cero.

Por otra parte, y en el marco de las tareas preventivas que realiza el municipio de manera permanente junto a las fuerzas de seguridad, personal de Tránsito y efectivos policiales debieron intervenir ante un llamado de alerta por la presencia de dos equinos sueltos en la vía pública.

Los animales se encontraban deambulando en las inmediaciones de la Ruta 1001, por lo que fueron retenidos de inmediato de forma preventiva para evitar accidentes viales y resguardar la integridad física de quienes transitaban por dicho corredor.