Dos jóvenes detenidos cuando portaban armas blancas en la vía pública

El intendente de San Pedro, Cecilio Salazar, participó de un encuentro encabezado por el ministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci, en el cual se oficializó la autorización provisoria para la puesta en funcionamiento de la Línea 228 D, servicio de transporte interurbano que conectará las ciudades de San Nicolás y Zárate, pasando por Ramallo, San Pedro y Baradero. La reunión contó además con la presencia del intendente de Baradero, Esteban Sanzio; el jefe comunal de Ramallo, Mauro Poletti; representantes del Municipio de Zárate; autoridades de la cartera provincial de Transporte y directivos de la empresa Vía Rosario S.R.L., firma que estará a cargo de la prestación del recorrido.
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Dos jóvenes fueron aprehendidos por efectivos de la Estación de Policía Comunal luego de ser interceptados mientras portaban armas blancas en la vía pública.
El procedimiento se llevó a cabo durante un recorrido de rutina realizado por el personal policial en la intersección de las calles Máximo Iglesias y Bozzano. En ese punto, los uniformados procedieron a la identificación de dos hombres de 18 y 21 años de edad, constatando que llevaban consigo elementos cortantes.
Tras la intervención, ambos individuos fueron trasladados a la seccional policial, donde se formalizó la notificación sobre el inicio de las actuaciones correspondientes por infracción al código contravencional. Una vez cumplimentados los recaudos legales, los jóvenes se retiraron de la sede policial a disposición del Juzgado de Paz de San Pedro.
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