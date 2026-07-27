Dos jóvenes detenidos cuando portaban armas blancas en la vía pública

Dos jóvenes fueron aprehendidos por efectivos de la Estación de Policía Comunal luego de ser interceptados mientras portaban armas blancas en la vía pública.

El procedimiento se llevó a cabo durante un recorrido de rutina realizado por el personal policial en la intersección de las calles Máximo Iglesias y Bozzano. En ese punto, los uniformados procedieron a la identificación de dos hombres de 18 y 21 años de edad, constatando que llevaban consigo elementos cortantes.

Tras la intervención, ambos individuos fueron trasladados a la seccional policial, donde se formalizó la notificación sobre el inicio de las actuaciones correspondientes por infracción al código contravencional. Una vez cumplimentados los recaudos legales, los jóvenes se retiraron de la sede policial a disposición del Juzgado de Paz de San Pedro.