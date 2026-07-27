Con gran marco de público y 90% de ocupación hotelera, culminó la 8ª Fiesta Provincial de la Naranja de Ombligo

Una buen número de vecinos y turistas asistió este fin de semana a la octava edición de la Fiesta Provincial de la Naranja de Ombligo, desarrollada en la Plaza Constitución y en diversos sectores del casco histórico de la ciudad con un registro de ocupación hotelera del 90 por ciento.

Durante las dos jornadas, el público recorrió los espacios habilitados que incluyeron a cerca de 200 artesanos y emprendedores, un patio gastronómico, la tradicional Carpa de la Naranja, puestos de productores, viveristas, instituciones vinculadas con la actividad citrícola, juegos infantiles y paseos de Mercados Bonaerenses. La intensa circulación de visitantes generó un significativo impacto económico en comercios y prestadores turísticos locales.

El escenario ubicado sobre la calle Pellegrini ofreció una grilla de música y danza protagonizada por artistas locales, con los cierres musicales a cargo de Aire Colombiano el sábado y de Oscar y su Banda el domingo. De manera complementaria, el público formó parte del concurso recreativo La Naranja Infinita.

Durante el acto central, las autoridades distinguieron a productores, instituciones y trabajadores del embalaje por su aporte a la producción citrícola e identidad local. Los reconocimientos en el rubro de embalaje fueron otorgados a Marcelo Gómez, Román Galarza, Luciano Reinoso, Marcos Galloso, Carolina Medina, Joana Paz, Karina Ávila y Tamara Ojeda.

La ceremonia estuvo encabezada por el intendente Cecilio Salazar, junto al subsecretario de Desarrollo Agrario y Calidad Agroalimentaria bonaerense, Cristian Ariel Amarilla, y el director provincial de Agricultura, Mariano Pinedo, acompañados por funcionarios del Gabinete municipal.

En su discurso, Salazar destacó el crecimiento de la fiesta desde su primera edición en 2016, resaltó el esfuerzo de la cadena productiva citrícola y agradeció el respaldo del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y del gobernador Axel Kicillof para la logística del evento, remarcando que la celebración pertenece a la comunidad sampedrina más allá de las gestiones de gobierno.