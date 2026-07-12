Dos heridos, uno de gravedad, tras el choque entre un auto y una camioneta en la Ruta 191

Dos hombres resultaron heridos, uno de ellos con lesiones de consideración, tras protagonizar un violento choque vehicular este sábado por la tarde sobre la Ruta Provincial 191, a la altura del kilómetro 20. El siniestro vial movilizó de urgencia a las fuerzas de seguridad y a los servicios de rescate de la región.

El incidente se produjo cuando, por causas que aún son materia de investigación pericial, un automóvil Volkswagen Gol conducido por un hombre de 36 años colisionó contra una camioneta Chevrolet S10, la cual era guiada por un joven de 22 años de edad. A raíz del fuerte impacto, el conductor del auto quedó atrapado dentro del habitáculo, lo que requirió la intervención inmediata de los Bomberos Voluntarios de la localidad de Santa Lucía para lograr su liberación.

Ambos involucrados fueron trasladados de urgencia en ambulancia hacia el nosocomio local de San Pedro para recibir las primeras atenciones médicas. Fuentes sanitarias confirmaron posteriormente que el automovilista sufrió heridas de gravedad que requirieron cuidados de mayor complejidad, mientras que el joven que circulaba en la camioneta presentó escoriaciones y lesiones calificadas legalmente como leves.

En el lugar del hecho trabajaron los efectivos policiales del distrito para ordenar el tránsito de la ruta y resguardar la escena. Las actuaciones correspondientes quedaron a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 11 de la fiscalía local, que caratuló la causa en el marco de las pericias para determinar las responsabilidades del choque.