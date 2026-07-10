Dos detenidos y secuestro de armas tras allanamientos por el esclarecimiento de un robo en la ciudad

Efectivos del Gabinete Criminológico de la Comisaría de San Pedro lograron esclarecer un robo denunciado días atrás por una vecina de 47 años, tras una serie de tareas investigativas que incluyeron el análisis exhaustivo de filmaciones. Con las pruebas recolectadas, la Justicia de Garantías de San Nicolás otorgó las órdenes de allanamiento que se ejecutaron en dos puntos de la ciudad, arrojando como resultado la aprehensión de dos personas y el secuestro de armas de fuego.

El primero de los operativos se concretó en una vivienda ubicada en Fray del Pozo al 600, lugar de residencia de un joven de 18 años señalado como el presunto autor del hecho. Durante la requisa de la propiedad, los uniformados lograron incautar una gorra con visera que habría sido la utilizada al momento de cometer el ilícito, procediendo de inmediato a la captura del sospechoso.

En forma simultánea, las fuerzas de seguridad irrumpieron en un domicilio de la calle Las Provincias al 300. En ese inmueble, el personal policial secuestró un revólver calibre 32 que contenía seis cartuchos, además de una escopeta de doble caño y seis cartuchos de propósito general calibre 16. El morador del lugar también fue aprehendido en el marco del procedimiento.

En el caso tomó intervención la Fiscalía local, desde donde se dispuso la notificación formal de la causa para ambos implicados por los delitos correspondientes. Los dos hombres permanecen alojados en el sector de calabozos a la espera de las próximas directivas judiciales.