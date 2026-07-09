Dos detenidos tras un allanamiento donde secuestraron droga, un arma casera y motos robadas

Dos hombres mayores de edad fueron aprehendidos en las últimas horas tras un allanamiento positivo en el que se secuestró más de un kilogramo de marihuana, un arma de fabricación casera, municiones y motocicletas con irregularidades, en el marco de una investigación penal.

El operativo fue el resultado de diversas tareas investigativas y del análisis exhaustivo de registros fílmicos, labores que estuvieron a cargo del personal del Gabinete Técnico Operativo en forma conjunta con la Sub Delegación Departamental de Investigaciones de San Pedro.

Durante el procedimiento, los efectivos policiales lograron el secuestro de elementos de vital interés para el avance de la causa, entre los que se destaca la motocicleta presuntamente utilizada para cometer el hecho investigado. Asimismo, en el lugar se incautó un segundo motovehículo que registraba un pedido de secuestro activo y presentaba la numeración del chasis completamente suprimida.

En la requisa del inmueble, las fuerzas de seguridad hallaron un trozo compacto de marihuana que arrojó un peso superior al kilogramo, además de un arma de fuego de fabricación casera, comúnmente denominada tumbera, apta para el disparo de munición calibre .22, junto a varios proyectiles del mismo calibre.

Los dos hombres investigados fueron aprehendidos en el lugar y trasladados a la dependencia policial, donde quedaron formalmente a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción en turno del Departamento Judicial de San Nicolás.