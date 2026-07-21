Dos choques dejaron tres personas heridas

Dos accidentes de tránsito ocurridos en distintas intersecciones de la ciudad durante la jornada de ayer dejaron como saldo tres personas hospitalizadas con heridas de diversa consideración. Ambos hechos requirieron la intervención del personal policial y sanitario local.

El primero de los siniestros viales tuvo lugar por la tarde en la esquina de Avenida 3 de Febrero y Mitre, donde impactaron un automóvil Renault 18, conducido por un hombre de 46 años, y un Ford Ka en el que circulaban una mujer de 59 años al volante y otra de 32 como acompañante. Como consecuencia del choque, las dos ocupantes del Ford Ka debieron ser trasladadas al nosocomio local, donde se constató que sufrieron lesiones de carácter leve.

Por otra parte, durante la noche se produjo una segunda colisión en el cruce de las calles Ituzaingó y Saavedra. En esta ocasión, una camioneta Ford EcoSport guiada por un joven de 24 años embistió a una motocicleta Honda Titan de 150 centímetros cúbicos que era conducida por un hombre de 30 años. Producto del impacto, el motociclista sufrió heridas de consideración y fue derivado de urgencia al centro de salud local, mientras que el conductor del vehículo mayor resultó ileso.

En los dos episodios tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción N° 7 del Departamento Judicial de San Nicolás, que dispuso las actuaciones correspondientes para determinar las causas de los siniestros.