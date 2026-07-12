Día del Trabajador de la Electricidad: COOPSER informó que el lunes no habrá atención al público y se mantendrán las guardias

La Cooperativa de Provisión de Servicios Eléctricos, Públicos y Sociales de San Pedro Limitada (COOPSER) comunicó que este lunes 13 de julio sus oficinas comerciales permanecerán cerradas con motivo de la celebración del Día del Trabajador de la Electricidad, fecha que conmemora el aniversario de la creación de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza.

Ante la suspensión de las actividades administrativas presenciales durante la jornada festiva, la entidad cooperativa garantizó la continuidad de las prestaciones esenciales mediante el esquema habitual de guardias técnicas y operativas en cada uno de sus sectores de servicios.

A través de un comunicado oficial, los integrantes del Consejo de Administración de COOPSER expresaron públicamente su reconocimiento y enviaron un saludo institucional anticipado tanto al personal en actividad como a los ex trabajadores que formaron parte de la organización.