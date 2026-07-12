Con técnico y 7 jugadores sampedrinos, la selección ABZC fue campeón zonal y clasificó al Provincial

Con el aporte fundamental de los jugadores del Club Náutico San Pedro, la selección U15 de la Asociación de Básquetbol Zárate Campana se consagró campeón del torneo Zonal y clasificó al Provincial.  El equipo dirigido por Samuel Panatteri contó en el plantel con 7 jugadores del equipo Celeste de la categoría Cadetes, que se encuentra en las instancias finales del Provincial de Clubes y ganó la primera fase del Torneo Federal de la CAB. 

Día del Trabajador de la Electricidad: COOPSER informó que el lunes no habrá atención al público y se mantendrán las guardias

 


La Cooperativa de Provisión de Servicios Eléctricos, Públicos y Sociales de San Pedro Limitada (COOPSER) comunicó que este lunes 13 de julio sus oficinas comerciales permanecerán cerradas con motivo de la celebración del Día del Trabajador de la Electricidad, fecha que conmemora el aniversario de la creación de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza.

Ante la suspensión de las actividades administrativas presenciales durante la jornada festiva, la entidad cooperativa garantizó la continuidad de las prestaciones esenciales mediante el esquema habitual de guardias técnicas y operativas en cada uno de sus sectores de servicios.

A través de un comunicado oficial, los integrantes del Consejo de Administración de COOPSER expresaron públicamente su reconocimiento y enviaron un saludo institucional anticipado tanto al personal en actividad como a los ex trabajadores que formaron parte de la organización.