Un incendio provocado por una salamandra causó pérdidas materiales en una vivienda

Cierra la campaña de recolección de residuos electrónicos con jornadas en Vuelta de Obligado y Santa Lucía
Cierra la campaña de recolección de residuos electrónicos con jornadas en Vuelta de Obligado y Santa Lucía
La Municipalidad de San Pedro ingresó en la etapa de finalización de la Campaña de Recepción y Recupero de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), una iniciativa de gestión ambiental que busca dar un tratamiento adecuado y sustentable a los equipos en desuso. Las actividades de acopio domiciliario concluirán esta semana con jornadas programadas en las localidades de Vuelta de Obligado y Santa Lucía. De acuerdo con el cronograma oficial de la Dirección de Ambiente, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Económico local, este martes 14 de julio se llevará a cabo la recepción de materiales en Vuelta de Obligado. El puesto de recolección funcionará en el edificio de la Escuela Primaria Nº 15 en el horario de 10:00 a 12:00.