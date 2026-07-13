Un incendio provocado por una salamandra causó pérdidas materiales en una vivienda

Una vivienda sufrió importantes daños materiales tras registrarse un incendio accidental provocado por una salamandra, en un hecho que afortunadamente no dejó heridos ni personas lesionadas.

El siniestro ocurrió durante la jornada de ayer en la intersección de las calles Cornelio Saavedra y Callejón Coronato. Tras recibir un alerta a través del servicio de emergencias 911, el personal policial se trasladó al lugar y constató que el fuego se había iniciado en el interior de una propiedad perteneciente a un joven de 29 años.

De inmediato se solicitó la intervención de una unidad del cuerpo de Bomberos Voluntarios, cuyo personal trabajó en el lugar hasta extinguir por completo el foco ígneo y evitar que las llamas se propagaran a las viviendas linderas.

Según informaron fuentes policiales a Télam, las pericias preliminares determinaron que el incendio se originó de manera involuntaria a raíz del olvido de apagar una salamandra, lo que desató las llamas que afectaron la estructura del domicilio.