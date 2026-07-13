Cierra la campaña de recolección de residuos electrónicos con jornadas en Vuelta de Obligado y Santa Lucía

La Municipalidad de San Pedro ingresó en la etapa de finalización de la Campaña de Recepción y Recupero de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), una iniciativa de gestión ambiental que busca dar un tratamiento adecuado y sustentable a los equipos en desuso. Las actividades de acopio domiciliario concluirán esta semana con jornadas programadas en las localidades de Vuelta de Obligado y Santa Lucía.

De acuerdo con el cronograma oficial de la Dirección de Ambiente, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Económico local, este martes 14 de julio se llevará a cabo la recepción de materiales en Vuelta de Obligado. El puesto de recolección funcionará en el edificio de la Escuela Primaria Nº 15 en el horario de 10:00 a 12:00.

En tanto, el cierre definitivo de la campaña tendrá lugar el jueves 16 de julio en Santa Lucía, con una jornada que debió ser reprogramada. Los vecinos de dicha localidad podrán acercar sus desechos tecnológicos frente a la Delegación Municipal de 10:00 a 14:00.

Durante estas convocatorias se reciben diversos tipos de aparatos obsoletos o rotos, tales como computadoras, notebooks, tablets, teléfonos celulares, impresoras, pequeños electrodomésticos y equipos de comunicación. El objetivo del programa es retirar estos elementos de los hogares para evitar la contaminación y promover la economía circular.

Esta propuesta se implementó a partir de un convenio firmado entre el municipio y la cooperativa especializada TecnoRAEE, encargada de la logística, clasificación, refuncionalización de componentes y la disposición final segura de los residuos recolectados en el distrito.