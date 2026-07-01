Detuvieron a un hombre de 42 años que violó el arresto domiciliario

El concejal y referente de "San Pedro Puede", Ariel Rey, asistió este martes a la Casa Rosada para participar del acto oficial de asunción de Diego Santilli como nuevo Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, en lo que representa un fuerte respaldo político en el inicio de la nueva gestión nacional. El legislador sampedrino formó parte de la comitiva de dirigentes que acompañó al flamante funcionario en el Salón Blanco de la sede gubernamental, donde se desarrolló la ceremonia de jura. El nombramiento de Santilli abre un nuevo organigrama en el Gobierno central, con el objetivo de coordinar las políticas públicas y consolidar los lazos territoriales con las distintas secciones de la provincia de Buenos Aires.
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Personal del Gabinete Criminológico de la Estación de Policía Comunal (EPC), en un trabajo conjunto con la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) San Pedro - Baradero, efectivizó la detención de un hombre de 42 años en un sector de la periferia urbana.
El procedimiento policial se llevó a cabo en la calle Petrona Simonino al 500. Al momento de la intervención, las fuerzas de seguridad constataron que el imputado se encontraba quebrantando una medida de arresto domiciliario que le había sido otorgada previamente.
Tras confirmarse la violación del beneficio de la prisión morigerada, los efectivos procedieron a trasladar al detenido. El masculino quedó inmediatamente alojado en el sector de calabozos de la dependencia policial a disposición de las autoridades judiciales correspondientes.
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