Detuvieron a un hombre de 42 años que violó el arresto domiciliario

Personal del Gabinete Criminológico de la Estación de Policía Comunal (EPC), en un trabajo conjunto con la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) San Pedro - Baradero, efectivizó la detención de un hombre de 42 años en un sector de la periferia urbana.

El procedimiento policial se llevó a cabo en la calle Petrona Simonino al 500. Al momento de la intervención, las fuerzas de seguridad constataron que el imputado se encontraba quebrantando una medida de arresto domiciliario que le había sido otorgada previamente.

Tras confirmarse la violación del beneficio de la prisión morigerada, los efectivos procedieron a trasladar al detenido. El masculino quedó inmediatamente alojado en el sector de calabozos de la dependencia policial a disposición de las autoridades judiciales correspondientes.