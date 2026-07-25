Comenzó la Fiesta de la Naranja de Ombligo: actividades y grilla para este sábado

Comenzó esta mañana la octava edición de la Fiesta Provincial de la Naranja de Ombligo, con entrada libre y gratuita.
En los alrededores de la plaza Constitución y frente a la Municipalidad, más de 160 artesanos y emprendedores locales se sumarán al paseo gastronómico, un parque infantil, un sector de exhibición de maquinaria pesada y la presencia de puestos del programa Mercados Bonaerenses.
La denominada Carpa de la Naranja concentrará la actividad técnica y productiva del sector cítrico, con muestras de productores y viveristas, además de demostraciones de empaque y la participación institucional de organismos como el INTA, el SENASA, el INAES, la Cámara de Viveristas y el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires.
En cuanto al ordenamiento del espacio público, los estands institucionales se ubicarán frente al Palacio Municipal y los puestos de artesanos ocuparán el perímetro de la plaza, en tanto que el tradicional fogón criollo se instalará en la intersección de las calles Máximo Millán y Pellegrini. A su vez, las atracciones infantiles se ubicarán sobre la arteria Hipólito Yrigoyen, por lo que el tránsito vehicular permanecerá restringido en todo el trazado periférico. Diversas entidades de bien público, entre ellas la Cooperadora del Hospital Subzonal Emilio Ruffa y la agrupación Rincón de los Gauchos, contarán con espacios dedicados a la recaudación de fondos comunitarios.
La grilla artística se desplegará sobre el escenario principal emplazado en la calle Pellegrini. La actividad del sábado comenzará a las 13:00 con las presentaciones de Zumba, Eugenia Novaro, Matías Mársico, Gimnasio MD, Franco Solieri, El Hormiguero, Joel Egel, Daniel Toledo, Gimnasio En Movimiento, la realización del certamen La Naranja Infinita, el dúo integrado por Daniel Cabrera y Martín García, y un cierre a cargo de Aire Colombiano.
Por su parte, la programación del domingo iniciará a las 12:00 con los shows de Adrián El Parrandero, Sofía Caballero, Melina Van Loo, Los de Salta, El León Talense, una nueva instancia de La Naranja Infinita, Nacho Zoppi, el acto de entrega de reconocimientos a los trabajadores e instituciones del sector frutícola, y las actuaciones consecutivas de Dosee - Romero, Leandro Flores, El Hormiguero y Oscar y su Banda.