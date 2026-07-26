Bomberos Voluntarios sofocaron un incendio en Ruta 9

La formación de rock sampedrina Ciervo Tapera avanzó a la instancia definitoria del certamen nacional "Sacamos las Bandas del Garage", certamen impulsado por Cosquín Rock Radio que otorgará a la propuesta ganadora un espacio dentro de la programación de la edición 2027 del tradicional festival. El concurso federal registró la participación de más de 600 agrupaciones y solistas de diversos puntos del país. Tras una primera etapa de evaluación, el comité organizador seleccionó a los diez proyectos finalistas que competirán por el cupo en el escenario principal, decisión que quedará en manos de un Jurado de Notables compuesto por figuras y referentes de la música nacional.
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Personal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios intervino durante la noche del sábado para extinguir un incendio de vegetación y estructuras rurales registrado a la altura del kilómetro 156 de la Ruta Nacional 9.
La alerta ingresó a la central pasadas las 19:40 mediante un aviso brindado por efectivos de la Policía local, lo que motivó la activación del personal de guardia y el posterior despliegue de las unidades 37 y 38 hacia el sector afectado.
Al arribar al lugar, las dotaciones constataron que el fuego alcanzaba a un acopio de troncos y a parte de la estructura de un invernáculo. Los bomberos operaron en el terreno utilizando la devanadera de la unidad 37 para controlar y extinguir el foco ígneo, logrando neutralizar el avance de las llamas antes de emprender el regreso al cuartel central sin que se requirieran tareas complementarias.
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