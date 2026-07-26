Bomberos Voluntarios sofocaron un incendio en Ruta 9

Personal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios intervino durante la noche del sábado para extinguir un incendio de vegetación y estructuras rurales registrado a la altura del kilómetro 156 de la Ruta Nacional 9.

La alerta ingresó a la central pasadas las 19:40 mediante un aviso brindado por efectivos de la Policía local, lo que motivó la activación del personal de guardia y el posterior despliegue de las unidades 37 y 38 hacia el sector afectado.

Al arribar al lugar, las dotaciones constataron que el fuego alcanzaba a un acopio de troncos y a parte de la estructura de un invernáculo. Los bomberos operaron en el terreno utilizando la devanadera de la unidad 37 para controlar y extinguir el foco ígneo, logrando neutralizar el avance de las llamas antes de emprender el regreso al cuartel central sin que se requirieran tareas complementarias.