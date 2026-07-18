Cinco operativos simultáneos por abuso de armas: secuestran un auto, droga y notifican a tres jóvenes

Un amplio despliegue policial que incluyó cinco allanamientos simultáneos en distintos puntos de esta ciudad culminó con el secuestro de un vehículo, el decomiso de estupefacientes y la notificación de tres jóvenes en el marco de una causa que investiga un hecho de abuso de armas.

Los operativos se concentraron durante la tarde-noche de la víspera y estuvieron a cargo del personal del Gabinete Criminológico de San Pedro, de manera conjunta con la Sub DDI Baradero - San Pedro, los Destacamentos Policiales de la zona y el Grupo de Apoyo Departamental (GAD).

Fuentes de la investigación confirmaron que las diligencias judiciales se ordenaron a raíz de una causa penal iniciada por disparos de arma de fuego. En los registros domiciliarios, las fuerzas de seguridad lograron incautar un automóvil que se presume estuvo involucrado en el hecho investigado, además de una cantidad no especificada de marihuana.

Durante los procedimientos, los uniformados procedieron al traslado a la sede policial de los tres principales sindicados en el expediente, cuyas edades son de 14, 16 y 18 años. Tras ser debidamente notificados sobre la formación de la causa por el delito mencionado, recuperaron la libertad; en el caso de los dos menores de edad, fueron entregados formalmente a sus respectivas progenitoras.

En el caso tomó intervención la Fiscalía del Joven del Departamento Judicial de San Nicolás, que dispuso las directivas correspondientes para continuar con el avance de la instrucción formal.